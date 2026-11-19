Трета победа за Марица 2022 след чист успех над Дея Спорт

Марица 2022 (Пловдив) постигна трета победа от началото на сезона в женската Demax+ Суперлига. Възпитаничките на Диян Боюклиев се наложиха над Дея Спорт (Бургас) с 3:0 (25:21, 25:14, 26:24) като домакини в двубой от седмия кръг на първенството.

Пловдивчанки започнаха силно и поведоха с 18:10 в първия гейм, но гостите успяха да изравнят при 21:21. Марица 2022 обаче спечели следващите четири разигравания и поведе в резултата. Втората част премина изцяло под контрола на домакините, които направиха серия от 11 поредни точки за 14:3 и затвориха гейма с 25:14.

Най-оспорвана беше третата част. Дея Спорт поведе с 24:21 и получи три възможности да намали изоставането си, но пловдивчанки спасиха и трите геймбола. Последваха още две точки за Марица 2022, които оформиха крайното 26:24.

Снимка: ВК Марица

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