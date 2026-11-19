Юлия Иванова: Силният сервис и добрата атака на Марица ни затрудниха много

Старши треньорът на женския волейболен отбор на ЦСКА Юлия Иванова коментира поражението с 0:3 от Марица (Пловдив) в отложения двубой от петия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред БНТ наставничката на „червените“ призна, че съперникът е имал сериозно предимство в атака и на сервис. Загубата беше първа за столичанки от началото на сезона.

„Бяхме равностойни само в първите минути на първия и третия гейм. След това добрата атака и силният сервис на гостите ни затрудниха много“, заяви Иванова-Минчева.

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Треньорката на ЦСКА коментира и включването на Ивана Ефремова в третия гейм. Волейболистката има разтежение в областта на корема, но се появи на терена с цел да подсили блокадата на тима.

„Това, което не можахме да направим в първите два гейма и не завършихме с нито една блокада, ние знаехме, че тя се справя добре на този елемент. Моето желание беше да засилим блока. Има разтежение на корема, надявам се това влизане в игра да не е повлияло и да бъде готова за мача в неделя“, допълни наставничката.

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