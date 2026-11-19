Кристиян Илиев: Ще дадем всичко от себе си, за да стигнем максимално далеч в Европа

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Кристиян Илиев говори пред Sportal.bg след категоричната победа с 3:0 над ЦСКА в отложения двубой от петия кръг на Demax+ Суперлигата. Наставникът на шампионките изрази задоволство от представянето на своя отбор, коментира развитието на младите състезателки и сподели очакванията си за предстоящото участие в турнира за Купата на ЦЕВ.

„Играхме наистина доста ефективно в атака и това със сигурност е повлияло на крайния резултат. Това е първа загуба за ЦСКА. Те са наистина много добър отбор, но днес явно не успяха да покажат това, на което са способни“, заяви Илиев.

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Специалистът обърна внимание и на подмладения състав на пловдивчанки, който продължава да доминира в българското първенство.

„Това е нашата цел - всеки път от школата да излизат момичета, които са подготвени и готови да играят в женското първенство.“

Илиев коментира и амбициите на Марица в турнира за Купата на ЦЕВ, където тимът ще продължи европейското си участие след отпадането от Шампионската лига.

„Според мен шансовете ни са доста добри. Ще дадем всичко от себе си, за да продължим максимално напред в Купата на ЦЕВ. Най-важното е да има борба за всяка една топка и да се води битка на терена. Отборът израства технически и тактически с всяка изминала тренировка“, допълни наставникът.

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Треньорът на шампионките сподели и мнението си за конкуренцията в женското първенство през настоящия сезон.

„Според мен конкуренцията е доста добра. Просто отборите все още не са се сработили максимално добре и ще им трябва време“, завърши Кристиян Илиев.

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