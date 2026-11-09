Фабиан Хюрцелер и Брайтън - перфектно изграден модел за успехи

ХЕНРИ УИНТЪР, FourFourTwo



Под ръководството на Фабиан Хюрцелер отборът на Брайтън заема второто място в Премиър лийг, като титулярният състав в сблъсъка срещу Брентфорд струваше едва 150 милиона паунда.

Съвсем естествено името на младия специалист вече се свързва с финансово по-могъщи клубове, включително и с разтърсвания от хаос Манчестър Юнайтед. Хюрцелер обаче е прекалено прозорлив, за да бърза с подобна стъпка. Едва на 33 години, той изгражда нещо наистина специално в Брайтън и утвърждава авторитета си с всеки изминал двубой. Опитът на предшественици като Греъм Потър ясно показва, че тревата невинаги е по-зелена другаде, а южният бряг на Съсекс в момента предлага идеалните условия за германския наставник.

В момента фокусът на Хюрцелер е изцяло насочен към триумф в Лигата на конференциите и класиране за Шампионската лига. Постигането на тези цели неизбежно ще засили интереса към него, но същевременно доказва, че амбициите му могат да бъдат реализирани именно с „чайките“.

Личното общуване с германеца оставя силно и трайно впечатление. Най-забележителното му качество, освен младежкото излъчване, е впечатляващата скромност, съчетана с готовност да изслушва и непоколебима увереност в собствените футболни идеи. Искреният му интерес към хората е ключов фактор за отличните му умения в управлението на съблекалнята.

Зад спокойния му силует стои значимо присъствие и силна харизма. Хюрцелер впечатлява с висока емоционална интелигентност и способност да обяснява сложни тактически изисквания по достъпен начин. Въпреки че няма забележителна кариера като футболист – с участия основно за втория отбор на Байерн Мюнхен и юношеските гарнитури на Германия – играчите оценяват неговия ентусиазъм, решителност и ясна мисъл. Футболната му философия е изградена около позитивизъм и висока интензивност – изисквания за постоянна преса, с каквито футболистите на отбори като Манчестър Юнайтед трудно биха се справили.

Представянето на Брайтън през настоящата кампания е забележително, още повече че отборът се справя без водещата си фигура Каору Митома, който се възстановява от контузия в задното бедро и се очаква да се завърне след паузата за националните отбори. Тимът вече преодоля част от най-тежките изпитания в програмата: гостуванията на Челси и Ливърпул (единствените поражения до момента), победа с 1:0 като гост над Манчестър Сити и категоричен успех с 3:0 у дома срещу Арсенал. Да се говори за титла с оглед дълбочината на състава може би е твърде смело, но място в зона „Шампионска лига“ е напълно реална цел.

Хюрцелер е точният човек на правилното място. Всичко в Брайтън е структурирано така, че да осигури успех на старши треньора. Ръководството на клуба в лицето на Тони Блум и Пол Барбър е сочено за едно от най-добрите във Висшата лига. В друг клуб наставникът би се сблъскал с тежки преходни процеси, дисбаланс в състава или напрежение по високите етажи.

Подкрепата от страна на Блум и Барбър е категорична. Дори по време на труден период през миналия сезон с едва една победа в 13 мача от първенството и болезнено поражение от Кристъл Палас, ръководството застана твърдо зад треньорския щаб.

Огромна заслуга за успехите има и скаутският екип на Джеймстаун Аналитикс, чиито анализи осигуряват поредица от успешни трансфери под мотото: „Никой не работи с данни по-добре“. Врарят Барт Вербрюген, привлечен от Андерлехт през 2023 г. за 16 милиона паунда, вече има 12 сухи мрежи в 15 срещи този сезон, което позволи и раздялата с Карл Ръшуърт в посока Ковънтри Сити.

Паскал Грос продължава да диктува темпото в средата на терена на 35 години, след като се завърна през януари само срещу 1,5 милиона паунда. В защита 19-годишният Лука Вушкович бързо се утвърждава сред най-перспективните централни бранители в първенството. Инвестираните през лятото 46 милиона паунда за трансфера му от Тотнъм вече изглеждат като напълно оправдан ход.

Успешната трансферна политика е видима и в халфовата линия. Парагваецът Диего Гомес прави фурор на 23-годишна възраст след трансфера си от Интер Маями през януари 2025 г. за 11 милиона паунда. Шведът Ясин Аяри, олицетворяващ агресивната преса на тима, бе привлечен от АИК за 3,5 милиона паунда, а 21-годишният испанец Чема Андрес пристигна през септември от Щутгарт срещу 15,5 милиона паунда и мигновено се адаптира към състава.

Бързото приобщаване на новите футболисти се дължи и на семейната атмосфера в клуба, внимателното отношение към семействата на играчите и посрещането от страна на местните лидери като Люис Дънк и Джак Хиншълууд. Изпълнителният директор Пол Барбър също има съществен принос за спокойния процес по адаптация.

Град като Хоув предлага отлични условия за живот, тренировъчната база отговаря на най-високите стандарти, а клубният стадион се отличава със страхотна атмосфера. Новодошлите футболисти са наясно, че Брайтън представлява идеална платформа за развитие, и използват шанса си максимално. Цялата среда работи в полза на отбора и треньора – факт, който Фабиан Хюрцелер отлично осъзнава.

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