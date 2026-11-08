Брайтън няма спирачки, Игор Тиаго с червен картон

Брайтън записа шеста победа в последните си седем мача във Висшата лига, след като спечели с 2:0 домакинството си на Брентфорд. "Чайките" изпревариха Манчестър Сити и вече са на второ място в класирането, на пет точки зад лидера Арсенал.

Тимът на Фабиан Хюрцелер стартира силно и поведе в 15-ата минута. Диего Гомес откри резултата с фантастичен удар. Малко по-късно надеждите на гостите да си тръгнат с нещо значително намаляха, след като Игор Тиаго получи червен картон. Първоначално съдията го декорира в жълто, но след преразглеждане на нарушението му срещу Чема Андрес бразилецът бе изгонен.

THREE MORE POINTS FOR THE ALBION! 💙🤍 https://t.co/BbbuCwdA2W — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 8, 2026

Малко преди почивката Брайтън стигна до второ попадение. Паскал Грос се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Кийн Люис-Потър срещу Лука Вушкович. С човек по-малко Брентфорд нямаше отговор през второто полувреме и завърши мача без точен удар към вратата на съперника.

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Снимки: Imago