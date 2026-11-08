Брайтън няма спирачки, Игор Тиаго с червен картон

Брайтън записа шеста победа в последните си седем мача във Висшата лига, след като спечели с 2:0 домакинството си на Брентфорд. "Чайките" изпревариха Манчестър Сити и вече са на второ място в класирането, на пет точки зад лидера Арсенал.
Тимът на Фабиан Хюрцелер стартира силно и поведе в 15-ата минута. Диего Гомес откри резултата с фантастичен удар. Малко по-късно надеждите на гостите да си тръгнат с нещо значително намаляха, след като Игор Тиаго получи червен картон. Първоначално съдията го декорира в жълто, но след преразглеждане на нарушението му срещу Чема Андрес бразилецът бе изгонен.
Малко преди почивката Брайтън стигна до второ попадение. Паскал Грос се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Кийн Люис-Потър срещу Лука Вушкович. С човек по-малко Брентфорд нямаше отговор през второто полувреме и завърши мача без точен удар към вратата на съперника.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago