Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън

Брайтън няма спирачки, Игор Тиаго с червен картон

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 908
  • 0

Брайтън записа шеста победа в последните си седем мача във Висшата лига, след като спечели с 2:0 домакинството си на Брентфорд. "Чайките" изпревариха Манчестър Сити и вече са на второ място в класирането, на пет точки зад лидера Арсенал.

Тимът на Фабиан Хюрцелер стартира силно и поведе в 15-ата минута. Диего Гомес откри резултата с фантастичен удар. Малко по-късно надеждите на гостите да си тръгнат с нещо значително намаляха, след като Игор Тиаго получи червен картон. Първоначално съдията го декорира в жълто, но след преразглеждане на нарушението му срещу Чема Андрес бразилецът бе изгонен.

Малко преди почивката Брайтън стигна до второ попадение. Паскал Грос се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Кийн Люис-Потър срещу Лука Вушкович. С човек по-малко Брентфорд нямаше отговор през второто полувреме и завърши мача без точен удар към вратата на съперника.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

  • 8 ное 2026 | 15:36
  • 1271
  • 2
Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

Милан сложи край на подема на Дженоа с ранни голове

  • 8 ное 2026 | 17:57
  • 8390
  • 1
Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

Де Дзерби: Критериите на съдията не бяха достатъчно добри

  • 8 ное 2026 | 14:58
  • 1328
  • 0
Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

Челси се провали срещу последния в Премиър лийг

  • 8 ное 2026 | 17:59
  • 6801
  • 7
Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

Блестящ Алисон помогна на Ливърпул за успех срещу Кристъл Палас

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 13483
  • 12
Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

Подготвя се поредната треньорска смяна в Серия "А"

  • 8 ное 2026 | 14:45
  • 2363
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 178540
  • 967
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 1487
  • 0
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 6682
  • 8
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 7305
  • 28
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 41774
  • 23
Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

  • 8 ное 2026 | 18:50
  • 4671
  • 0