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Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

  • 14 ное 2026 | 17:09
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Атлетик (Куклен) с много ценна победа, надви Гигант (Съединение)

Атлетик (Куклен) победи с 2:0 изключително коравия отбор на Гигант (Съединение) в мач от 15 кръг на Югоизточната Трета лига. В края на първото полувреме Ангел Костов открадна топката и бе фаулиран от вратаря на гостите Христиан Божков извън наказателното поле, за което стражът получи червен картон.

В началото на второто полувреме “баските” откриха резултата с гол от корнер на вездесъщия капитан Юлиян Романов. В края на мача Милен Танев от пряк свободен удар оформи крайния резултат 2:0 в полза на Атлетик (Куклен).

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