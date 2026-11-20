Луис Енрике с оптимистични новини за Дембеле и Дуе

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното гостуване на Ница в Лига 1. Испанският специалист сподели очакванията си за сблъсъка, коментира състоянието на състава след паузата за националните отбори и подчерта високите амбиции на парижани във всички турнири.

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Луис Енрике внесе спокойствие относно състоянието на Дезире Дуе и обяви, че лазаретът на тима почти се е изпразнил. „Всички са готови за игра. Дезире Дуе тренира вчера и се чувства отлично. Предстои ни натоварена серия от мачове и трябва да преценим индивидуалната форма на всеки според натоварването по време на паузата. В събота целта ни са трите точки“, заяви наставникът.

🚨 DÉSIRÉ DOUÉ 🇫🇷 EST PRÊT À JOUER AVEC LE PSG !!! 🦷❤️💙 🗣️ Luis ENRIQUE 🇪🇸 : « Tout le monde est prêt. Il a fait l’entraînement d’hier. IL SE SENT BIEN. Il faut préparer les nombreux matchs qu’on va avoir. Il faut connaître la forme individuelle de chaque joueur pour chercher à aligner la meilleure composition en fonction des temps de jeu pendant la trêve. » 🎙️ Conférence de presse — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2026

Треньорът изрази задоволство и от завръщането на капитана Маркиньос, като потвърди, че извън сметките остават единствено Хвича Кварацхелия и Лонгони: „За нас е изключително важно, че Маркиньос и почти всички останали момчета са на разположение. Маркиньос е само на 32 години, а дълголетието и нивото му в Париж са невероятни. Той олицетворява клуба по страхотен начин и запазва огромната си амбиция.“

Наставникът на парижани отчете отличната атмосфера в отбора и специално отличи Усман Дембеле и Сени Маюлу. „Най-важният показател за Усман е усмивката му по време на тренировките. Когато виждам, че се забавлява и работи с желание, знам, че е готов. За всеки футболен фен е истинско удоволствие да го гледа на терена“, сподели испанецът.

🚨 Luis ENRIQUE 🇪🇸 est RASSURANT sur le retour d’Ousmane DEMBÉLÉ 🇫🇷 👇❤️💙 : 🗣️ « Le plus important avec Ousmane c’est de voir s’il a le sourire à l’entraînement. 😁 S’il a envie de s’entraîner et de profiter de l’entraînement, c’est la meilleure manière de savoir s’il est prêt. DE CE QUE J’AI VU CETTE SEMAINE, C’EST LE CAS. En tant que supporter de football, c’est un vrai plaisir de voir Ousmane Dembélé sur le terrain. » 🎙️ Conférence de presse — Actu Foot (@ActuFoot_) November 20, 2026

Относно Маюулу треньорът добави: „Той успя да се справи с периода извън игра и вдигна нивото си, от което съм много доволен. Не се колебая да взимам решения и да правя промени, когато виждам подобно развитие.“

Луис Енрике призна, че мачовете непосредствено след паузата за националните отбори винаги крият рискове, а Ница е труден противник под ръководството на треньора Оливие Панталони. „Не харесвам този период - след паузите. Ница изграждат нов проект и се представят много силно на свой терен, където все още нямат загуба. За мен гостуванията в Ница носят и лични спомени от двата маратона, които съм пробягал. Очаква ни страхотно предизвикателство.“

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Парижани навлизат в изключително динамичен период, в който ще се състезават на четири фронта – Лига 1, Шампионската лига, Интерконтиненталната купа и Купата на Франция. Луис Енрике изрази увереност в широчината на състава, припомняйки, че в предишната серия тимът изигра осем срещи без четирима основни футболисти и въпреки това запази победния си ритъм.

Парижани се намират в отлична форма и серия от 11 поредни срещи без поражение във всички турнири, като заемат лидерската позиция и в Шампионската лига след първата половина на груповата фаза. Последната загуба на столичния гранд датира от 4 септември при визитата на Монако с 1:2.

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