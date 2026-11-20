Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешното гостуване на Ница в Лига 1. Испанският специалист сподели очакванията си за сблъсъка, коментира състоянието на състава след паузата за националните отбори и подчерта високите амбиции на парижани във всички турнири.
Луис Енрике: В началото не разбирах нищо и едва не убих играчите от тичане
Луис Енрике внесе спокойствие относно състоянието на Дезире Дуе и обяви, че лазаретът на тима почти се е изпразнил. „Всички са готови за игра. Дезире Дуе тренира вчера и се чувства отлично. Предстои ни натоварена серия от мачове и трябва да преценим индивидуалната форма на всеки според натоварването по време на паузата. В събота целта ни са трите точки“, заяви наставникът.
Треньорът изрази задоволство и от завръщането на капитана Маркиньос, като потвърди, че извън сметките остават единствено Хвича Кварацхелия и Лонгони: „За нас е изключително важно, че Маркиньос и почти всички останали момчета са на разположение. Маркиньос е само на 32 години, а дълголетието и нивото му в Париж са невероятни. Той олицетворява клуба по страхотен начин и запазва огромната си амбиция.“
Наставникът на парижани отчете отличната атмосфера в отбора и специално отличи Усман Дембеле и Сени Маюлу. „Най-важният показател за Усман е усмивката му по време на тренировките. Когато виждам, че се забавлява и работи с желание, знам, че е готов. За всеки футболен фен е истинско удоволствие да го гледа на терена“, сподели испанецът.
Относно Маюулу треньорът добави: „Той успя да се справи с периода извън игра и вдигна нивото си, от което съм много доволен. Не се колебая да взимам решения и да правя промени, когато виждам подобно развитие.“
Луис Енрике призна, че мачовете непосредствено след паузата за националните отбори винаги крият рискове, а Ница е труден противник под ръководството на треньора Оливие Панталони. „Не харесвам този период - след паузите. Ница изграждат нов проект и се представят много силно на свой терен, където все още нямат загуба. За мен гостуванията в Ница носят и лични спомени от двата маратона, които съм пробягал. Очаква ни страхотно предизвикателство.“
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Парижани навлизат в изключително динамичен период, в който ще се състезават на четири фронта – Лига 1, Шампионската лига, Интерконтиненталната купа и Купата на Франция. Луис Енрике изрази увереност в широчината на състава, припомняйки, че в предишната серия тимът изигра осем срещи без четирима основни футболисти и въпреки това запази победния си ритъм.
Парижани се намират в отлична форма и серия от 11 поредни срещи без поражение във всички турнири, като заемат лидерската позиция и в Шампионската лига след първата половина на груповата фаза. Последната загуба на столичния гранд датира от 4 септември при визитата на Монако с 1:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google