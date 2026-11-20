Пиастри: Вработването на гумите беше невъзможно

Откриващите тренировки от уикенда за Гран При на Лас Вегас се превърнаха в истинско мъчение за пилотите заради ниските температури и дъжда, който удари Града на греха в четвъртък вечерта.

В първия час за подготовка водата по пистата беше толкова много, че нито един пилот не записа време. Доста от пилотите направиха по само една инсталационна обиколка, а петима от тях дори не напуснаха гаражите си. Във втората сесия условията се подобриха драстично, което доведе до значително по-голяма активност.

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Първоначално пилотите бяха с гумите за екстромно мокра писта, след което постепенно преминаха към интермедия. Оскар Пиастри обаче разкри, че вработването на тези гуми е било почти невъзможно, въпреки че на части от пистата практически имаше суха траектория.

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

„В началото условията бяха почти невъзможни за каране. Дори когато сложихме гумите интермедия, през първите няколко обиколки беше по-зле, отколкото с гумите за напълно мокра писта. Управлението на колата беше много по-трудно.



„Определено не беше лесно на пистата. Към края обаче трасето беше сравнително сухо и почти навсякъде вече се беше оформила по-суха състезателна траектория. Така че в крайна сметка условията не бяха толкова лоши, но в началото беше наистина много трудно“, заяви Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Imago