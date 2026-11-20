Пирели отново ще ограничи дължината на стинтовете в Катар

Предстоящата следващата седмица Гран При на Катар във Формула 1 отново ще включва ограничение на максималната продължителност на всеки един стинт, което ще бъде наложено от Пирели.

Това се превърна в традиция на „Лусайл“, където през последните години свикнахме да наблюдаваме подобен лимит, за да се гарантира животът на гумите. Той беше в сила през 2023 и 2025, когато пилотите трябваше да правят съответно три и две спирания в бокса, за да спазят съответното ограничение.

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През 2024, когато такова нямаше, видяхме няколко спукани гуми, когато пилотите пробваха да удължат максимално престоя си на пистата, износвайки до краен предел гумите си. Поради тази причини максималната продължителност на всеки стинт беше върнат преди година, а тя ще бъде в сила и следващия уикенд.

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Всеки комплект гуми ще може да бъде използван в максимум 27 обиколки, което гарантира минимум две спирания в бокса в хода на състезателната дистанция от 57 тура. През миналата година лимитът беше 25 обиколки, а през 2023 – 18.

„Ограничението в правилника остава същото, но максималният брой обиколки ще бъде 27 вместо 25. Увеличихме лимита с две обиколки. Въз основа на проведените лабораторни тестове установихме, че това е приемливо и не крие особени рискове.



„Но знаем, че проблемът в Катар е свързан с много силно локализирано износване на гумите, особено на предните. Средно след 25-26 обиколки износването на определени участъци от протектора лесно достига 100%.



„Това води до по-голямо натоварване на гумата, тъй като износеният слой на протектора вече не предпазва нейната конструкция. В същото време гумите са подложени на големи натоварвания, особено странични, както и на високи температури, включително в каркаса.



„Именно тези фактори оказват най-сериозно влияние върху структурната устойчивост на гумата“, коментира главният инженер на Пирели Симоне Бера.

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Снимки: Gettyimages