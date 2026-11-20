Кадилак ще остане клиент на Ферари до въвеждането на V8 моторите

Отборът на Кадилак ще забави своето влизане като производител на задвижващи системи във Формула 1 и ще продължи да бъде клиент на Ферари поне до края на сезон 2029. Новината беше потвърдена от главния изпълнителен директор на тима Дан Таурис пред медиите по време на Гран При на Лас Вегас.

Final push to the flag to close out today 🎬 https://t.co/7VPHSC7FPM — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 20, 2026

Първоначалният план на Кадилак беше да използва задвижващите системи на Ферари до края на 2028 година, след което да разчита на свой собствен агрегат. Постигнатото споразумение за преминаване към V8 двигателите през 2030 година обаче, е променило плановете на екипа, който ще остане клиент на Ферари и ще насочи развойните си усилия към новите V8 мотори.

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„Да, ще продължим да бъдем клиент на Ферари до края на 2029 година, а през 2030 година ще започнем да използваме собствената задвижваща система на Кадилак с V8 двигател. Радваме се, че отборите във Формула 1 се обединяват под ръководството на ФИА около идеята за въвеждането на V8 двигатели през 2030 година. Изключително доволни сме от тази посока на развитие“, заяви Таурис.

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Споразумението за преминаване към V8 моторите през 2030 все още не е подписано, но отборите, производители, ФИА и притежателите на търговските права вече имат принципна договорка по въпроса. Основата ще бъде 2.1-литров V8 двигател с турбокомпресор, като все още не е ясно каква електрификация ще има към него.

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Снимки: Gettyimages