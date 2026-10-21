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ФИА затваря вратичката във финансовите правила на Формула 1

  • 21 окт 2026 | 14:53
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Световният съвет по моторен спорт към Международната автомобилна федерация (ФИА) одобри нов регламент, който забранява на служители извън структурите на Формула 1 да работят по проекти за шампионата. Мярката на ръководния орган цели да пресече практиката някои тимове да използват персонал и съоръжения, официално зачислени към други дейности, за да заобикалят финансовите ограничения.

Решението ще възстанови баланса между независимите отбори и тези, които развиват паралелни мащабни програми. Тимовете, които са част от големи автомобилни концерни, ще трябва да функционират напълно автономно от компаниите майки. Въведените пет нови члена в оперативния правилник за 2027 година имат ясна цел – да прекратят трансфера на ноу-хау и прикриването на разходи зад странични проекти като разработка на серийни автомобили, Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула Е или ветроходни инициативи.

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До момента практиката позволяваше работното време на даден инженер да бъде разделяно между две програми, като към бюджета за Формула 1 се начисляваше само определен процент от възнаграждението му. Новите разпоредби налагат пълно разделение, включително строги лимити за съвместно ползване на технически ресурси като симулатори, аеродинамични тунели, тестови стендове, центрове за данни и информационни системи.

Рестрикциите предвиждат пълна физическа изолация – външният персонал няма да има достъп до фабриките за Формула 1, а състезателният екип няма да може да посещава другите звена. Пренасочването на служител извън Формула 1 ще изисква нов трудов договор, като достъпът му чрез служебна карта и електронна поща ще бъде отнеман. Всеки специалист, напуснал състезателния отбор, няма да има право да се върне в него в рамките на поне една година. Пристигащите от други програми пък ще трябва да преминат през тримесечен период на задължителен отпуск без право на работа за компанията.

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Скъсените състезания във Формула 1 ще са само временна мярка

Превръщането на отборите от Формула 1 в своеобразни затворени крепости ще прекрати възможностите за вътрешно сътрудничество. Очаква се това да доведе до повишаване на разходите и наемане на допълнителни външни кадри за обезпечаване на страничните дейности.

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Снимки: Gettyimages

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