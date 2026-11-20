Общо петима пилоти с наказания за Гран При на Лас Вегас

Общо петима пилоти ще бъдат преместени назад на стартовата решетка преди Гран При на Лас Вегас заради използването на допълнителни компоненти в задвижващите системи на своите автомобили в хода на уикенда в Града на греха.

Още преди неговото начало беше ясно, че световният шампион Андреа Кими Антонели ще бъде наказан с 5 места, а Оскар Пиастри – с 10. Към тях се присъединяват Карлос Сайнц, Ланс Строл и Оливър Беарман.

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Сайнц и Строл ще бъдат санкционирани с по 10 позиции, докато Беарман ще трябва да стартира от дъното на решетка. В Лас Вегас Сайнц използва първото си допълнително тубро за сезона, докато Строл разполага с нова батерия и нова контролна електроника, но те са съответно шеста и пета допълнителна бройка за годината, така че всеки един от тези компоненти носи наказание от по 5 места.

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В същото време Беарман има нов двигател с вътрешно горене, нов турбо, нов MGU-K компоненти и нова изпускателна система. Всички тези компоненти са първи допълнителни и му носят по 10 места за общо 40. Според правилника всеки пилот с наказание от повече от 15 позиции стартира от дъното на колоната, като там пилотите се подреждат спрямо класирането им в квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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Снимки: Imago