Ландо Норис е готов за голямата битка за милиони с Ред Бул

Пилотът на Макларън Ландо Норис подчерта, че пред отбора му стои изключително важна задача до края на сезона във Формула 1 — да изпревари Ред Бул в спора за третата позиция при конструкторите.

Три състезания преди края на кампанията тимът на Ред Бул е събрал 415 точки срещу 398 за Макларън. Този обрат дойде след силен възход на австрийския отбор, започнал от Гран При на Азербайджан. В последните шест надпревари от Баку насам състезателите на Ред Бул спечелиха 185 точки срещу едва 92 за тима от Уокинг, като по този начин авансът на Макларън от 76 точки се превърна в пасив от 17 пункта.

POV: You're pushing in slippery conditions on the Las Vegas Strip circuit 💨 #F1 #LasVegasGP https://t.co/OQPaiQ1CPj — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

Ще стартира ли отново Рафаел Камара във Формула 2?

Всяко по-предно класиране при конструкторите в края на сезона носи допълнителни милиони от наградния фонд, а Норис се надява, че Макларън ще успее да си върне инициативата в заключителната фаза на шампионата.

„Продължаваме да се борим за абсолютно всичко възможно. Това са страшно много пари за целия тим и за всеки отделен служител“, заяви Норис пред медиите в Лас Вегас.

Антонели с нов двигател и наказание за старта в Лас Вегас

„Върху мен и Оскар пада сериозно напрежение да се представим на високо ниво, да печелим точки и да класираме двата болида в челото. Оскар има наказание този уикенд и ще трябва да си пробива път от средата на колоната, но досега показваме постоянство и трябва да сме сред лидерите. Третото място е огромна цел за нас. Макс и Ред Бул вършат чудесна работа, а Исак също кара силно миналия уикенд. Очаква ни трудна битка, но сме напълно готови за нея.“

Във Ферари нямат проблеми с доверието

Бонусите за служителите като ключова мотивация

Британският пилот коментира подробно и какво би означавало спечелването на третото място за целия персонал в базата и финансовите бонуси, които зависят от това класиране.

Верстапен заплаши, че той ще започне да пише правилата във Формула 1

„Винаги се говори за точки и класирания, което е важно, но хората често забравят за допълнителните бонуси. Те не са за мен, а за всички останали членове на отбора. Разликата между четвърто и трето място е колосална финансово. Тези хора работят неуморно всеки ден, за да получат своите премии в края на годината, така че го желаят не по-малко от всеки друг.“

„В крайна сметка отговорността на пистата е наша. Те разчитат на мен и Оскар да си свършим работата, за да могат да купят хубави подаръци за децата си или да се преместят в нов дом. Това наистина означава много.“

Алонсо няма да дочака V8 моторите, гледа към Льо Ман и "Инди 500"

Норис допълни, че подобни мисли не променят професионалния му подход, но дават допълнителен стимул в края на първенството.

„Точно в тази част на сезона неизбежно мислиш за разликите в класирането. Дори обсъждах с инженерите си дали изобщо си струва да гоня третото място при пилотите, защото това означава пътуване чак до Китай за официалната гала вечер на ФИА. Но ако не се постарая максимално, отборът няма да вземе бонусите си. Затова целта ми е да стигна до Китай и да завърша трети при пилотите, което ще гарантира успешен финал и добри премии за всички в тима.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages