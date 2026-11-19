Във Ферари нямат проблеми с доверието

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън категорично отрече твърденията за проблеми с доверието във Ферари, въпреки че през последните състезания от Формула 1 на няколко пъти пренебрегна указанията на стратегическия щаб.

Британецът отказа да влезе в бокса в два от последните четири старта – в Сингапур и Бразилия, като и в двата случая това се отрази негативно на крайния му резултат. В Сингапур британецът предпочете да запази позиция на пистата по време на виртуална кола за сигурност, но с износени гуми се срина от подиума до шестата позиция, за което впоследствие се извини. В Бразилия Хамилтън остана със сухи гуми при усилващ се дъжд, завъртя се в последния завой и след късен питстоп финишира едва девети.

It's Media Day in Vegas! 🎲 #F1 #LasVegasGP https://t.co/GERuEbcB0z — Formula 1 (@F1) November 19, 2026

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Тези инциденти породиха слухове за напрежение в редиците на Скудерията, но преди Гран При на Лас Вегас пилотът увери, че обстановката е напълно спокойна, включително и в отношенията с новия му състезателен инженер за 2026 година Карло Санти.

„Определено не става въпрос за липса на доверие, постоянно работим върху комуникацията помежду ни - сподели 41-годишният състезател. - Тази година нещата са значително по-добри. Карло върши страхотна работа, а в тези конкретни два случая – особено последния – просто нямах нужната информация навреме. Обаждането дойде в последния момент. Ще продължим да изчистваме процесите. Изключително единни сме и вървим в правилната посока.“

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Настоящият сезон е значително по-успешен за Хамилтън, който заема четвърто място в класирането при пилотите с 261 точки три кръга преди края, след като през 2025 година събра общо 156 пункта. Макар дебютната му кампания за италианския тим да беше трудна, през 2026 година се забелязва сериозен напредък.

Освен стратегическите решения, внимание привлече и съперничеството му със съотборника Шарл Леклер, след като двамата се сблъскаха на пистата в Мексико преди три седмици. Инцидентът лиши Ферари от победата, а Хамилтън разкритикува прекалено рискования подход на Леклер и намекна в Сао Пауло, че Шарл се състезава по-агресивно срещу него, отколкото срещу останалите съперници.

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Ситуацията наложи едночасова среща между двамата пилоти и ръководителя на тима Фредерик Васьор, след която и двамата са убедени, че различията са изгладени.

„Шарл е страхотен пилот - отбеляза Хамилтън. - Обсъдихме всичко в детайли и щом спуснем визьорите, всичко е ясно – уважаваме границите си и знаем, че крайната цел е най-добрият резултат за отбора. Не смятам, че това ще бъде проблем занапред. Нямам никакви притеснения да се състезавам срещу него и вярвам, че при него е същото.“

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Леклер от своя страна заяви, че подобни шумотевици са неизбежни, когато караш за Ферари, и подчерта, че фокусът е изцяло насочен към гарантирането на второто място при конструкторите.

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Снимки: Gettyimages