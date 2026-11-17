Наполи отхвърли първата оферта на ПСВ за Де Бройне

Шампионът в Ередивизи ПСВ Айндховен е отправил първата си оферта към Наполи за халфа Кевин Де Бройне, съобщават нидерландските медии. “Филипсите” са предложили около 2 милиона евро за 35-годишния белгиец. Отговорът на италианския клуб обаче е бил отрицателен.

Самият Де Бройне е заинтересован да се присъедини към ПСВ. Халфът би искал да се завърне в Белгия със семейството си, където ще има удобен достъп до Айндховен. Опитният футболист е готов да приеме значително намаление на заплатата си, за да се случи сделката. Междувременно, според “Скай Спорт Италия” той е получил допълнителни два дни почивка от наставника Масимилиано Алегри след мачовете му с националния отбор. Халфът трябваше да поднови тренировки с Наполи днес, но вместо това ще го направи в сряда.

Dutch newspaper De Telegraaf reports that Napoli have rejected an opening bid worth €2m from PSV Eindhoven for Kevin De Bruyne. https://t.co/ls205GE48G — Football Italia (@footballitalia) November 17, 2026

Де Бройне се присъедини към “партенопеите” от Манчестър Сити през лятото на 2025 г. със свободен трансфер. Договорът му с клуба е до юни 2027 г. През този сезон белгиецът е изиграл 15 мача във всички състезания, като е отбелязал 4 гола и е направил 2 асистенции.

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Снимки: Gettyimages