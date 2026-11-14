Съпругата на Де Бройне: Кевин води много ограничен живот в Неапол и не му е много забавно

Съпругата на Кевин Де Бройне - Мишел, засили слуховете, че халфът на Наполи може да напусне клуба още през зимата предвид неразбирателството му с наставника Масимилиано Алегри и някои негови съотборници. Според нея белгийският национал не е щастлив и от живота си в Неапол, като желае възможно най-скоро да се завърне в своята родина.

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“Разбира се, че заедно мислим за бъдещето. Все по-често си казваме един на друг: “Ще се върнем да живеем тук, в Лимбург (белгийска провинция - б.р.)”. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Кевин води доста ограничен живот в Неапол. Не му е много забавно. Освен това не можем да правим нищо заедно като семейство в града. Това е другата страна на монетата, нали? В Манчестър беше различно. Там, където живеехме, хората ни виждаха толкова често, че вече не го приемаха за нещо специално. Можехме да излезем навън, без да ни снимат нито веднъж. В Неапол обаче това е невъзможно. В определен момент футболът вече не е приоритетът. Ти си постигнал и направил всичко. Така че защо би искал да преобърнеш живота на децата си с краката нагоре?”, сподели Мишел Де Бройне в интервю за белгийското списание NINA.

🚨 JUST IN: Kevin De Bruyne's wife says the sooner he LEAVES NAPOLI THE BETTER: “The sooner we get here [Belgium], the better.” “Kevin leads a very RESTRICTED life in Napoli... It’s not much fun for him. Besides, we can’t do anything together as a family in the city. That’s the other side of the coin, isn’t it?" “In Manchester, it was different. Where we lived, people had seen us so often that it wasn’t special anymore" — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 14, 2026

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