Съпругата на Де Бройне: Кевин води много ограничен живот в Неапол и не му е много забавно

Съпругата на Кевин Де Бройне - Мишел, засили слуховете, че халфът на Наполи може да напусне клуба още през зимата предвид неразбирателството му с наставника Масимилиано Алегри и някои негови съотборници. Според нея белгийският национал не е щастлив и от живота си в Неапол, като желае възможно най-скоро да се завърне в своята родина.
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“Разбира се, че заедно мислим за бъдещето. Все по-често си казваме един на друг: “Ще се върнем да живеем тук, в Лимбург (белгийска провинция - б.р.)”. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Кевин води доста ограничен живот в Неапол. Не му е много забавно. Освен това не можем да правим нищо заедно като семейство в града. Това е другата страна на монетата, нали? В Манчестър беше различно. Там, където живеехме, хората ни виждаха толкова често, че вече не го приемаха за нещо специално. Можехме да излезем навън, без да ни снимат нито веднъж. В Неапол обаче това е невъзможно. В определен момент футболът вече не е приоритетът. Ти си постигнал и направил всичко. Така че защо би искал да преобърнеш живота на децата си с краката нагоре?”, сподели Мишел Де Бройне в интервю за белгийското списание NINA.