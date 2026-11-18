Наполи направи важна стъпка към изграждането на нов тренировъчен център

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис потвърди, че е сключил предварителен договор за закупуването на земя в неаполитанското предградие Куалиано, където да бъде изграден новият тренировъчен център на клуба.

Според местните медии споразумението е на стойност 2 млн. евро, а цялостната инвестиция ще бъде близо 10 млн. евро. Де Лаурентис е придобил площ от 13 хектара с опцията да добави към тях още 5 хектара. Плановете му са да бъдат изградени между осем и десет футболни терена, малък стадион за мачовете на детско-юношеските формации, специализирано съоръжение за вратари, зони за прием и отдих на играчите и персонала, офиси и езеро за напояване на игрищата. Очаква се строителните дейности да започнат в началото на следващата година, но преди това трябва да се направят някои бюрократични стъпки като добиването на разрешително за тази цел, тъй като в момента парцелът е определен като земеделска земя.

🚨 Napoli sign a preliminary agreement to buy land for a new state-of-the-art training centre - "It's done, full steam ahead" - The deal covers 13 hectares in Qualiano, with an option on five more - Plans include eight pitches, two more if the extra land is bought, a goalkeeping facility and a small stadium for youth games - The site also includes offices, player and staff lounges, and a pond to irrigate the pitches - The land is currently agricultural, so formal building permission is still needed - "Today is definitely a new beginning, because we have completed the first phase and now we can move onto the second" - Work is expected to start in early 2027, per Football Italia — Football Culture (@CultFooty) November 18, 2026

“Никога нямате цялостна представа за това какво минава през мислите на един предприемач. Дали това е една мечта? Наполи винаги е имал своя дом в Кастел Волтурно, където спечелихме две шампионски титли. Винаги говорите за Наполи, сякаш съм купил клуб, който по същото време е бил в Серия "А". Ако беше така, щяхте да сте прави. Виждали ли сте някога къде тренираше Диего Марадона? Днес определено е ново начало. Завършихме първата фаза, а сега продължаваме към следващата. Да се надяваме, че здравето ще бъде с нас”, заяви пред репортери Де Лаурентис, който също така публикува снимки в социалните мрежи, към които написа: “Готово! Пълна пара напред!!”

Fatto! Avanti tutta!! https://t.co/lfC7swDXqU — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 18, 2026

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