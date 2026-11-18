Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис потвърди, че е сключил предварителен договор за закупуването на земя в неаполитанското предградие Куалиано, където да бъде изграден новият тренировъчен център на клуба.
Според местните медии споразумението е на стойност 2 млн. евро, а цялостната инвестиция ще бъде близо 10 млн. евро. Де Лаурентис е придобил площ от 13 хектара с опцията да добави към тях още 5 хектара. Плановете му са да бъдат изградени между осем и десет футболни терена, малък стадион за мачовете на детско-юношеските формации, специализирано съоръжение за вратари, зони за прием и отдих на играчите и персонала, офиси и езеро за напояване на игрищата. Очаква се строителните дейности да започнат в началото на следващата година, но преди това трябва да се направят някои бюрократични стъпки като добиването на разрешително за тази цел, тъй като в момента парцелът е определен като земеделска земя.
“Никога нямате цялостна представа за това какво минава през мислите на един предприемач. Дали това е една мечта? Наполи винаги е имал своя дом в Кастел Волтурно, където спечелихме две шампионски титли. Винаги говорите за Наполи, сякаш съм купил клуб, който по същото време е бил в Серия "А". Ако беше така, щяхте да сте прави. Виждали ли сте някога къде тренираше Диего Марадона? Днес определено е ново начало. Завършихме първата фаза, а сега продължаваме към следващата. Да се надяваме, че здравето ще бъде с нас”, заяви пред репортери Де Лаурентис, който също така публикува снимки в социалните мрежи, към които написа: “Готово! Пълна пара напред!!”Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google