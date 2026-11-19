Адетокунбо наказа бившия си отбор при шеста поредна победа на Маями Хийт

Маями Хийт постигна домакински успех със 137:130 над Милуоки Бъкс в напрегнат сблъсък от редовния сезон на НБА. Голямата звезда на „горещите“ Янис Адетокунбо записа 27 точки, 14 борби и 9 асистенции в първия си мач срещу своя бивш клуб, оставайки само на една асистенция от трипъл-дабъл.

Бам Адебайо реализира 26 точки за победителите, като 21 от тях дойдоха още преди почивката. Дейвиън Мичъл наниза 24 точки за Маями, а тимът реализира общо 22 тройки. Това бе шести пореден успех за Хийт, които вече имат баланс от 9 победи и 2 загуби след слабия старт на кампанията с четири последователни поражения.

GIANNIS ERASES THE DUNK ATTEMPT WITH A TWO-HAND SWAT 🚫 https://t.co/cmchqmwvf0 — NBA (@NBA) November 19, 2026

Клей Томпсън и Райън Конуел добавиха по 13 точки за домакините.

За Милуоки Кайл Кузма бе най-резултатен с 26 точки, а Брейдън Бърис се включи с 20. Бъкс допуснаха 11-та поредна загуба и влошиха актива си до 1-14, което е най-слабият старт след 15 изиграни срещи в клубната история. Негативната серия от 11 мача без победа е и най-дългата за франчайза от ноември 2013 година, когато Адетокунбо правеше първите си стъпки като новобранец в лигата.

BAM IS HOOPIN' IN VICE CITY 🔥 19 points and counting vs. the Bucks on ESPN 👀 https://t.co/fHb4UORmcI — ESPN (@espn) November 19, 2026

Четиримата състезатели, които Маями изпрати в Милуоки като част от сделката за Адетокунбо и Боби Портис-младши – Тайлър Хиро, Хайме Хакес-младши, Келел Уеър и Каспарас Якучионис – играха за гостите и реализираха общо 49 точки. Преди началото на срещата домакините ги приветстваха с кратко възпоменателно видео.

Въпреки че изоставаха с цели 30 точки, баскетболистите на Милуоки организираха късен щурм и надиграха съперника си с 30:9 в последните шест минути и половина, но силите им не стигнаха за обрат.

Klay using the unlimited ammo cheat code 🔥 Three 3-pointers for Klay in the first quarter 😮‍💨 https://t.co/HOCQIkbbCT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 19, 2026

Впечатляващата серия на Маями продължава – тимът не е изоставал в резултата в последните 127 минути и 34 секунди игра (малко над 10 четвърти, считано от втората част срещу Детройт в събота), като надигра Детройт, Хюстън и Милуоки с обща разлика от 45 точки.

В следващите си двубои Милуоки посреща състава на Портланд в четвъртък, докато Маями ще бъде домакин на Оклахома Сити в неделя.

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