Без трима титуляри, но с характер 76ърс обърнаха Орландо

Джоел Ембийд отбеляза 26 точки, Ви Джей Еджкомб добави рекордните си за сезона 24, а Леброн Джеймс завърши с 22 при успеха на Филаделфия 76ърс със 121:116 като гост на Орландо Меджик. С тази победа бе прекъсната серията от четири поредни успеха на домакините.

Баскетболистите на Филаделфия наваксаха ранен пасив от 17 точки и подобриха баланса си на 13 победи и 3 загуби, което е най-добрият старт за отбора от 26 години насам. През сезон 2000/01 тимът стартира с 14 успеха от първите си 16 срещи и впоследствие достигна до финалите на НБА.

JOEL EMBIID DROPS HIS FIRST 30-PIECE OF THE SEASON IN PHILLY'S ROAD VICTORY 🔔 37 PTS | 5 REB | 2 BLK https://t.co/nMVSpncsUN — NBA (@NBA) November 17, 2026

Франц Вагнер бе най-резултатен за състава на Орландо с 27 точки, като за шести пореден двубой записа най-малко 20 точки на сметката си. Домакините водеха в резултата в продължение на 41 минути от срещата, а Джейлън Съгс се отличи с 18 точки.

Franz Wagner tough off-balance and-1 shot https://t.co/LOseH9QjLP — The Magic Way (@MagicFilmRoom) November 19, 2026

Гостите постигнаха успеха въпреки отсъствието на трима от титулярите си. Водещият реализатор Тайриз Макси, който до момента не бе пропускал среща през сезона, отпадна в последния момент заради проблем в стъпалото, докато Джейлън Браун и Дийн Уейд не взеха участие поради мускулни травми.

LEBRON JAMES IN THE CLUTCH https://t.co/BNDZaFf5s8 — Legion Hoops (@LegionHoops) November 19, 2026

Ембийд преодоля трудното начало на мача и пое лидерството за Филаделфия, реализирайки 12 от 15 опита от наказателната линия. Неговото представяне, комбинирано с четирите тройки на Еджкомб (от 9 опита) и неговите 13 точки в заключителната четвърт, наклони везните в полза на гостите.

Еджкомб отбеляза ключова тройка след атрактивно подаване без поглед от Джеймс, за да изведе Филаделфия напред със 114:112 при оставащи 1:36 минути до края.

the Valdez Edgecombe Jr. show 🍿 24 PTS | 8 REB | 6 AST @PALottery https://t.co/ReV55WVRvX — Philadelphia 76ers (@sixers) November 19, 2026

Важен принос за победителите имаше и Анфърни Саймънс, който започна за първи път като титуляр през кампанията. Израсналият в района на Орландо състезател, кръстен на легендата на домакините Анфърни „Пени“ Хардауей, вкара далечна стрелба 14.3 секунди преди сирената, с което подпечата успеха и предизвика бурни празненства начело с Джеймс.

Домакините реализираха 51% от стрелбите си от зоната за три точки, но бяха разколебани от линията за изпълнение на фаулове, където завършиха с едва 9 успешни опита от 17 възможности.

Joel Embiid and LeBron celebrate the win. 🤣🤣🤣 https://t.co/B7z8mkQ2OP — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 19, 2026

В следващите си мачове Филаделфия посреща Милуоки в събота, а Орландо гостува на Бруклин в петък.

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