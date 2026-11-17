Евролигата ни предлага девет интерсни двубоя днес

Програмата стартира в 18:00 с Дубай – Анадолу Ефес

Час по-късно от 19:00 Макаби Тел Авив приема Александър Везенков и Олимпиакос.

В 20:00 Жалгирис посреща Байерн.

А по същото време Фенербахче се изправя срещу АСВЕЛ.

В 21:30 ни очакват три сблъсъка Барселона – Париж.

Баскония посреща Апоел Тел Авив в Испания.

Олимпия Милано се изправя срещу Цървена Звезда отново от 21:30.

Партизан посреща временния лидер на Евролигата Валенсия в 21:45.

И програмата за днешния ден приключва с Виртус Болоня срещу Панатинайкос от 22:00.

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