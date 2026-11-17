Програмата стартира в 18:00 с Дубай – Анадолу Ефес
Час по-късно от 19:00 Макаби Тел Авив приема Александър Везенков и Олимпиакос.
В 20:00 Жалгирис посреща Байерн.
А по същото време Фенербахче се изправя срещу АСВЕЛ.
В 21:30 ни очакват три сблъсъка Барселона – Париж.
Баскония посреща Апоел Тел Авив в Испания.
Олимпия Милано се изправя срещу Цървена Звезда отново от 21:30.
Партизан посреща временния лидер на Евролигата Валенсия в 21:45.
И програмата за днешния ден приключва с Виртус Болоня срещу Панатинайкос от 22:00.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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