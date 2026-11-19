Мемфис Гризлис записа историческа осма поредна победа като гост, след като надигра Кливланд Кавалиърс със 124:121 в изключително завързан двубой от редовния сезон в НБА. Кам Спенсър поведе победителите с 26 точки, а Тейлър Хендрикс добави 20, реализирайки два ключови наказателни удара едва 2.3 секунди преди финалната сирена.
Новобранецът Камерън Бузър се отличи с 18 точки и 7 борби, докато Седрик Кауърд също допринесе с 18 пункта. С този триумф Гризлис подобриха досегашното си върхово постижение от седем поредни успеха далеч от дома, поставено през 2010 година, и същевременно удвоиха най-добрия си старт при гостувания за един сезон.
За домакините Донован Мичъл наниза 34 точки, записвайки поредни мачове с над 30 точки за първи път през настоящата кампания. Джарет Алън завърши с 19 точки и 9 овладени топки. Загубата прекъсна серията на Кливланд от седем последователни победи над Мемфис, като това бе първи техен неуспех срещу този съперник от 2023 година насам.
Срещата предложи общо 22 смени на водачеството, осем от които в решителната последна четвърт. Мичъл изведе Кавалиърс напред със 119:116 при оставащи 2:43 минути, но гостите завършиха мача със силна серия от 8:2. Бузър върна аванса на Мемфис за 120:119 с две точни изпълнения от фаул линията 1:26 минути преди края.
При резултат 122:121 за гостите и 15.9 секунди Кливланд получи идеален шанс за обрат след нарушение на Джерами Грант за задържане на топката над пет секунди. Сам Мерил проби към коша и бе фаулиран от Бузър 6.6 секунди преди сирената, но пропусна и двата си опита от линията. Хендрикс овладя отскочилата топка, премина бързо през игрището и след нов фаул на Мерил фиксира крайното 124:121.
Гризлис играха без плеймейкъра си Тай Джеръм, който води тима по резултатност с 25.4 точки средно на двубой. Той пропусна трети пореден мач заради болки в дясното бедро.
Кливланд също бе без двама от титулярните си играчи — Пейтън Уотсън (контузия в долната част на гърба) и Еван Мобли (разтежение на палеца на левия крак).
В следващите си мачове Мемфис е домакин на Голдън Стейт в четвъртък, а Кливланд приема Индиана в петък в двубой от турнира за Купата на НБА.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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