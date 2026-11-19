Мемфис пренаписа клубната си история след трилър срещу Кливланд

Мемфис Гризлис записа историческа осма поредна победа като гост, след като надигра Кливланд Кавалиърс със 124:121 в изключително завързан двубой от редовния сезон в НБА. Кам Спенсър поведе победителите с 26 точки, а Тейлър Хендрикс добави 20, реализирайки два ключови наказателни удара едва 2.3 секунди преди финалната сирена.

Новобранецът Камерън Бузър се отличи с 18 точки и 7 борби, докато Седрик Кауърд също допринесе с 18 пункта. С този триумф Гризлис подобриха досегашното си върхово постижение от седем поредни успеха далеч от дома, поставено през 2010 година, и същевременно удвоиха най-добрия си старт при гостувания за един сезон.

Cam Spencer doesn't need much space https://t.co/28q5SUMxYA — eric (@EricTweetsNBA) November 19, 2026

За домакините Донован Мичъл наниза 34 точки, записвайки поредни мачове с над 30 точки за първи път през настоящата кампания. Джарет Алън завърши с 19 точки и 9 овладени топки. Загубата прекъсна серията на Кливланд от седем последователни победи над Мемфис, като това бе първи техен неуспех срещу този съперник от 2023 година насам.

T HENNY 😤 https://t.co/5ba0xZD7Vx — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 19, 2026

Срещата предложи общо 22 смени на водачеството, осем от които в решителната последна четвърт. Мичъл изведе Кавалиърс напред със 119:116 при оставащи 2:43 минути, но гостите завършиха мача със силна серия от 8:2. Бузър върна аванса на Мемфис за 120:119 с две точни изпълнения от фаул линията 1:26 минути преди края.

При резултат 122:121 за гостите и 15.9 секунди Кливланд получи идеален шанс за обрат след нарушение на Джерами Грант за задържане на топката над пет секунди. Сам Мерил проби към коша и бе фаулиран от Бузър 6.6 секунди преди сирената, но пропусна и двата си опита от линията. Хендрикс овладя отскочилата топка, премина бързо през игрището и след нов фаул на Мерил фиксира крайното 124:121.

Donovan Mitchell slices through traffic and scores 👀 https://t.co/HoIsWcGSZf — Cavs Nation (@CavsNationCP) November 19, 2026

Гризлис играха без плеймейкъра си Тай Джеръм, който води тима по резултатност с 25.4 точки средно на двубой. Той пропусна трети пореден мач заради болки в дясното бедро.

Кливланд също бе без двама от титулярните си играчи — Пейтън Уотсън (контузия в долната част на гърба) и Еван Мобли (разтежение на палеца на левия крак).

В следващите си мачове Мемфис е домакин на Голдън Стейт в четвъртък, а Кливланд приема Индиана в петък в двубой от турнира за Купата на НБА.

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