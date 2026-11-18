НФЛ проявява сериозен интерес към възможността да организира двубои на „Спотифай Камп Ноу“ от 2029 година, съобщава местната каталунска преса. Представители на американската професионална лига вече са провели преки разговори с ръководството на Барселона, за да проучат готовността на каталунския клуб да приеме среща от програмата на шампионата. Засега няма постигнато споразумение, но и двете страни гледат положително на идеята.
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Основното предимство на стадиона е неговият капацитет от 104 000 зрители след окончателното приключване на реконструкцията. Ако мач от НФЛ се проведе пред пълни трибуни, това ще бъде най-посетената среща в историята на лигата. Настоящият рекорд е 100 021 зрители, поставен през септември тази година при двубоя между Сан Франциско Фортинайнърс и Лос Анджелис Рамс в Мелбърн. В момента „Бернабеу“ приема мачове от НФЛ в Испания, като договорът с Мадрид е до 2027 година, с опция за удължаване с още един сезон.
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За Барселона подобно партньорство би отворило нови възможности за приходи от билети, телевизионни права, мърчандайзинг, VIP услуги и спонсорства от САЩ и Латинска Америка. Според проучвания, цитирани от "Мундо Депортиво", провеждането на такъв мач може да донесе около 70 милиона евро на града и приблизително 10 милиона на клуба. Допълнителен аргумент в полза на каталунците е, че УЕФА вече им повери домакинството на финала в Шампионската лига през 2029 година, когато се очаква реконструкцията на стадиона да бъде напълно завършена.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages