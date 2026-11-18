"Камп Ноу" в конкуренция със "Бернабеу" кой ще приеме мачове от НФЛ

НФЛ проявява сериозен интерес към възможността да организира двубои на „Спотифай Камп Ноу“ от 2029 година, съобщава местната каталунска преса. Представители на американската професионална лига вече са провели преки разговори с ръководството на Барселона, за да проучат готовността на каталунския клуб да приеме среща от програмата на шампионата. Засега няма постигнато споразумение, но и двете страни гледат положително на идеята.

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Основното предимство на стадиона е неговият капацитет от 104 000 зрители след окончателното приключване на реконструкцията. Ако мач от НФЛ се проведе пред пълни трибуни, това ще бъде най-посетената среща в историята на лигата. Настоящият рекорд е 100 021 зрители, поставен през септември тази година при двубоя между Сан Франциско Фортинайнърс и Лос Анджелис Рамс в Мелбърн. В момента „Бернабеу“ приема мачове от НФЛ в Испания, като договорът с Мадрид е до 2027 година, с опция за удължаване с още един сезон.

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За Барселона подобно партньорство би отворило нови възможности за приходи от билети, телевизионни права, мърчандайзинг, VIP услуги и спонсорства от САЩ и Латинска Америка. Според проучвания, цитирани от "Мундо Депортиво", провеждането на такъв мач може да донесе около 70 милиона евро на града и приблизително 10 милиона на клуба. Допълнителен аргумент в полза на каталунците е, че УЕФА вече им повери домакинството на финала в Шампионската лига през 2029 година, когато се очаква реконструкцията на стадиона да бъде напълно завършена.

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Снимки: Gettyimages