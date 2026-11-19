Национал поднови тренировки с Черно море

Нападателят на Черно море Георги Лазаров поднови тренировки на пълни обороти. По време на паузата в първенството той бе част от националния отбор. Нещо повече - записа дебют. Той взе участие и в двата двубоя на трикольорите - 0:5 от Исландия на "Христо Ботев" в Пловдив и 1:2 при гостуването на Естония. В Талин Лазаров за първи път излезе титуляр за селекцията.

Треньорът на Черно море Илиан Илиев към момента оценява състоянието на играча като добро. Затова и очакванията са футболистът да излезе от първата минута в дербито срещу Спартак Варна в събота. През кампанията Лазаров, който записа и двубои за младежкия национален отбор, има 13 мача за варненци. Той бе титуляр в 10 от тях (б.а. - 9 за първенството и един за купата). Има на сметката си и 4 гола, като три са в Първа лига.

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