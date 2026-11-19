Йордан Миленов: Сред най-добрите са

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) приема в събота Септември (Тервел). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, който неизменно беше на и около върха през последните сезони. Имат футболисти, които са способни мигновено да решат мача в своя полза. Не се плашим, нито пък сме отписали двубоя. Знаем, че трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Ето защо, е изключително важно да изиграем 90-те минути с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Йордан Миленов, играещ президент на Ботев.

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