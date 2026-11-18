Черно море представи нов директор

Черно море официално представи новия си технически директор. Поста заема Даниел Георгиев, който е добре познато име за привържениците на "моряците", след като премина през два периода в клуба като футболист.

Даниел Георгиев ще бъде част от екипа на варненци и ще се включи активно в работата по развитието на клуба.

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"Радвам се, че се завръщам в Черно море. Винаги съм бил с добри чувства към клуба. За мен е сбъдната мечта отново да съм тук", заяви Георгиев след назначаването си.

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