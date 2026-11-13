Оптимистични новини в лагера на Черно море

Добрите новини в лагера на Черно море преди варненското дерби идната седмица са свързани с доброто здравословно състояние на основни играчи. В тренировъчния процес вземат участие всички налични футболисти. По-рано през полусезона щабът на "моряците" не можеше да използва основни състезатели в различни периоди от време.

Алекс Колев се завърна с гол в двустранна игра

Най-добрата новина се свърза с Александър Колев, който взе участие в двустранната игра на отбора преди дни. Таранът се завърна по-рано от очакваното. В кратка хронология, на 6 септември, в среща с Локомотив (Пловдив), бившият национал получи неприятна контузия в сблъсък с противников играч, а направеният ядрено-магнитен резонанс показа разкъсване на връзки в областта на глезена, която трябваше да го извади за по-дълъг период от време.

Към настоящия момент мощният нападател се очаква да бъде на линия за предстоящото дерби. Това увеличава опциите в нападение, където "моряците" ще разчитат още на маневрените Селсо Сидни и Георги Лазаров.



Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto