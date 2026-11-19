„Лигата на талантите“ с анализ на България U17 - как се представиха младите лъвове в евроквалификациите

Националният отбор на България до 17 години приключи участието си в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година с една победа, едно равенство и една загуба. Младите „лъвове“ записаха общо четири точки в трите си срещи, като представянето им е сред основните теми в новия епизод на „Лигата на талантите“.

Българските национали започнаха с поражение с 1:3 от Сърбия, след което стигнаха до равенство 1:1 срещу Португалия. В последния си двубой нашите момчета демонстрираха добра резултатност и се наложиха категорично с 4:1 над Андора, завършвайки квалификационния турнир с победа.

Какво показаха младите български футболисти в трите срещи, кои бяха положителните моменти и къде се откроиха слабостите в представянето на отбора? Екипът на „Лигата на талантите“ прави подробен анализ на участието на България U17 и представя основните изводи от европейските квалификации.

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