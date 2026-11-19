Плановете за селекция в Ботев са на пауза

Зимната селекция в Ботев Пловдив е поставена на "пауза", пише "Тема Спорт". Въпросът с евентуалните нови попълнения, които да подсилят "канарчетата" за пролетния дял, не е на дневен ред.

Кадри на Левски поемат към Ботев?

Старши треньорът Станислав Генчев е набелязал няколко евентуални трансфера, но заради неяснотата около собствеността процесът е стопиран, а преговорите са спрени. Същото важи и за удължаването на договорите на няколко от състезателите.

Всичко се очаква да бъде възобновено в момента, в който Мило Борисов постигне договорка за акциите на клуба. Това ще определи и зимната подготовка на "жълто-черните". Планът е за лагер в Турция, но и този въпрос е на изчакване.

Въпреки това клубът продължава да функционира нормално. Заплатите се изплащат навреме и поне до Нова година проблеми от финансово естество не би трябвало да има.

Всички индикации сочат, че с идването на Мило Борисов на "Колежа" ще се завърне и Ивелин Попов, който ще стане спортен директор.

Кристиян Райчев в момента е временен изпълнителен шеф на клуба.

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