Ботев Ихтиман взе само точка от Струмска слава

Ботев Ихтиман направи равенство 1:1 при гостуването си на Струмска слава в Радомир в отложен мач от 12 кръг на Югозападната Трета лига. Първото полувреме на стадион "Христо Радованов" завърши без голове, като играта бе равностойна.

Още в 49-ата минута гостите от Ихтиман излязоха напред в резултата. След изпълнение на пряк свободен удар, вратарят изби топката, но тя попадна точно в Светослав Славов, който я прати в мрежата за 1:0.

В 56-ата минута Струмска слава стигна до равенството след гол на Борислав Николов, който се възползва от пас почти пред голлинията и реализира за 1:1.

Гостите от Ихтиман имаха две чисти положения в рамките на две-три минути, като при второто в 69-ата минута Стефан Велев уцелия левия страничен стълб на вратата.

След това и двата тима имаха възможности за победен гол, като домакините пропуснаха ситуация в 91-ата минута.

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