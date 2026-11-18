Без голове в Севлиево

0:0 приключиха в Севлиево, едноименния тим и Академик (Свищов). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Стана динамичен двубой. Съперниците обаче допуснаха доста грешки в отиграванията си. Гостите повече владееха топката. Те получиха дузпа в 20-ата минута, но севлиевския вратар Димитьр Пантев спаси след удара от бялата точка на Кристиян Иванов. В края на мача свищовския вратар Християн Иванов също се справи отлично, като не позволи на излязъл срещу него играч на домакините да му вкара гол.

Снимка: akademik.bg

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