Ботев (Нови пазар) с категоричен успех

В Каспичан, Ботев (Нови пазар) спечели домакинството си с 3:0 над едноименния тим на Аксаково. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен и коректен мач. Всичко се реши в заключителния половин час. Равновесието на терена се запази до почивката. След нея, футболистите на Ботев взеха инициативата. Данислав Николов откри резултата с удар от далеч в 60-ата минута. В 65-ата Даниел Костадинов преодоля вратаря на гостите за 2:0. След десетина минути, Николов се разписа за втори път.

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