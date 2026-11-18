ФК Кюстендил удари Септември (Симитли), съперниците завършиха с намалени състави

В Крупник, едноименния тим на Кюстендил спечели гостуването си на Септември (Симитли) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югозападната Трета лига. Освен трите гола, имаше и два червени картона. Любослав Любомиров даде преднина на гостите, като вкара след брилянтен пас на Георги Станимиров, четвърт час след началото. След още толкова време, съотборникът му Константин Грахльов извърши грубо нарушение и беше отстранен с червен картон. В средата на втората част Мирослав Александров се възползва от подаване на Марио Евтимов и удвои аванса на кюстендилци. После Симеон Димитров не успя да вкара дузпа за домакините. Те достигнаха до почетно попадение в 80-ата минута, когато с глава реализира влезлия като резерва Здравко Карадачки. Към края Симеон Димитров фаулира грубо кюстендилския вратар и получи червен картон.

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