Педро Акоста: Отивам в Дукати, за да се уча от Марк Маркес, а не за да го побеждавам

Педро Акоста категорично опроверга твърденията, че желанието да победи Марк Маркес с еднаква машина е било водещ мотив за преминаването му в заводския тим на Дукати. Младият състезател подчерта, че целта му е да се учи от именития си сънародник, а не да се стреми към съперничество на всяка цена.

Коментарът на Акоста идва в отговор на думите на изпълнителния директор на КТМ Готфрид Ноймайстер. Шефът на австрийската компания заяви наскоро, че се е опитал да задържи таланта за новата ера в MotoGP, но дори по-високото финансово възнаграждение и обещанията за бърз мотоциклет не са дали резултат. По думите на Ноймайстер, испанецът уж споделил, че парите нямат значение и че иска да победи Маркес със същото „оръжие“.

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По време на състезателния уикенд в Индонезия Акоста внесе яснота по въпроса пред motorsport.com и разкри, че всъщност изобщо не е стигал до същински преговори с досегашния си тим.

„Истината е, че никога не съм преговарял с КТМ. Изпратиха ми предложение за договор и аз им отказах. Дойдоха да ме убеждават, но им заявих категорично, че няма как да променя решението си. Когато миналата година исках да си тръгна, те ми натякнаха, че не си изпълнявам контракта. Казах им, че за нищо на света и срещу никакви пари няма да се поставя отново в подобна ситуация. Те отправиха контраоферта, но ние дори не сме я обсъждали. Това беше решението, над което съм мислил най-малко през живота си“, обясни Акоста по повод споразумението си със заводския тим на Дукати за сезон 2027.



„Единствената цел, която имахме с моя мениджър Алберт Валера, беше да си осигуря най-добрия мотор и най-силния тим за последните десет години. Тук изобщо не става въпрос за победа над Марк. Единствената причина да искам да бъда с него е, че няма да имам друга възможност да се уча от най-великия пилот в историята или поне за последните 15 години. Дори и да губя от него на пистата, присъствието му в отбора ще донесе много повече позитиви за моята кариера в дългосрочен план, отколкото биха ми навредили евентуалните загуби“, добави още испанецът, коментирайки бъдещото си партньорство с Маркес.

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Снимки: Gettyimages