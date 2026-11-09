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Педро Акоста разкри колко сериозни са били проблемите с предната му гума в Катар

  • 9 ное 2026 | 13:21
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Крайното класиране на Педро Акоста в надпреварата за Гран При на Катар беше силно повлияно от проблемите, които той имаше с налягането на предната си гума.

Още в началните етапи пилотът на КТМ пропусна пред себе си Марк Маркес с идеята да кара зад бъдещия си съотборник и да вдигне налягането в своята гума. В хода на дистанцията обаче Акоста изостана от Маркес и в заключителната фаза трябваше да пропусне пред себе си първо Ай Огура, а след това и Енеа Бастианини, за да не бъде наказан с 16 секунди за прекалено ниско налягане в гумата. В крайна сметка испанецът избегна санкцията, но финишира едва шести, а по негово мнение е имал скоростта да се бори за подиума.

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„Не знам какво да кажа. Въпреки всичко съм доволен, защото начинът, по който успяхме да обърнем развоя на уикенда, беше наистина впечатляващ. Днес имахме темпото да завършим на заслужено четвърто място, близо до подиума. Може би нямаше да можем да се борим с Марк, а кой знае как щеше да се развие битката с Раул Фернандес.

„Но определено имахме скоростта за четвъртото място. Както видяхте обаче, имахме проблем с гумите. Честно казано, не направихме нищо погрешно, защото използвахме същата стратегия като всички останали пилоти на КТМ, които нямаха никакви проблеми през цялото състезание.

„При нас обаче възникнаха други проблеми, свързани с гумите, които все още не можем да си обясним. Сега трябва да анализираме всички данни и да разберем какво точно се случи в състезанието, защото постигнахме огромен напредък в хода на уикенда.

„Проблемът беше постоянен. Вярно е, че когато се движех пред Марк, той беше по-сериозен. След това прекарах известно време зад него, опитвайки се да подобря ситуацията. После Марк увеличи темпото, аз останах сам между групите пилоти и отново започнах да изпитвам затруднения.

„Наложи се да пропусна Огура, а след това и Енеа. Когато най-накрая се озовах в по-благоприятна ситуация, вече беше твърде късно. Шесто място – това е положението. Направихме всичко възможно през този уикенд“, коментира Акоста.

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Снимки: Gettyimages

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