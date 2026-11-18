Ботев показа броя на заетите места за мача с ЦСКА

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив обяви колко са заетите места на стадион "Христо Ботев" до вчера следобед (16,00 часа). Става въпрос за предстоящото дерби срещу ЦСКА, което е в неделя (22.11) от 18:00 часа.

Бройката e 4224 и очевидно ще нарасне до деня на двубоя, който се очертава да е един от най-интересните за 15-ия кръг на efbet Лига.

Ръководството на "жълто-черния" клуб вече направи огромен жест към привържениците на отбора и пусна в продажба билетите на намалени цени.

Пропуските за северната и южната трибуна са по 7 евро, а билетът за Трибуна Изток струва 10 евро.

Цените на билетите за централната трибуна са от 12 до 50 евро в зависимост от сектора.

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