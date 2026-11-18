Още един бизнесмен от Дупница подаде ръка на Марек

Председателят на Управителния съвет на Марек Ивайло Паргов и ръководството на клуба изказват своите искрени благодарности към Орлин Димитров за оказаната финансова подкрепа, с която беше осигурено пътуването на отбора до Разград.

Дупнишкият тим гостува в събота на Лудогорец II в среща от първенството на Втора лига. "Оценяваме високо съпричастността на г-н Димитров и готовността да помага на клуба. Това не е първият път, в който той застава зад инициативите на футболния клуб, и подобна подкрепа е изключително ценна за нас", написаха от Марек.

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