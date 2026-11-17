Сенегал стана първият отбор, който се класира за Купата на африканските нации през 2027 г., без дори да излезе на терена. Така тимът се присъединява към съдомакините Кения, Уганда и Танзания сред 24-те участници в турнира, който започва през юни.
Победата на Мозамбик с 1:0 над Етиопия в група "J" означава, че Сенегал, който има актив от 10 точки след четири изиграни срещи, със сигурност ще завърши сред първите два състава. По този начин отборът си гарантира място на континенталния шампионат два кръга преди края на квалификациите, след като вчера спечели гостуването си на Судан с 4:2.
Сенегал спечели финала за Купата на африканските нации през 2025 г. срещу домакина Мароко с 1:0, но впоследствие бе лишен от титлата от апелативната комисия на Африканската футболна конфедерация. Причината е, че играчите на "лъвовете от Теранга" напуснаха терена в знак на протест срещу съдийски решения.
Случаят е отнесен до Спортния арбитражен съд (CAS), като решението се очаква да бъде оповестено през следващите седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google