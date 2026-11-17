Мениджърът на клуб от Чемпиъншип подаде оставка поради здравословни причини

Тони Моубри напусна поста мениджър в английския футболен клуб Блекбърн, съобщава Sky Sports. 62-годишният специалист се завърна в професията през миналата година след лечение на рак, а през месец юни 2026 година той пое Роувърс. "За съжаление се налага да напусна поста старши треньор на Блекбърн Роувърс заради здравословни причини", казва Моубри в официално изявление.

"Гордея се изключително много с тези футболисти. Отдадеността и професионализмът им ни донесоха много паметни моменти и победи, а аз се наслаждавах на работата си. Благодаря на всички треньори, които ме подкрепяха. Благодаря и на феновете за това, което правят през този сезон. Винаги съм се старал да подготвям отбор, с който да се гордеете. Вашата подкрепа значи всичко за мен", добавя той. Блекбърн бе считан от мнозина за кандидат за изпадане от Чемпиъншип, но отборът се намира на 13-о място в класирането с 21 точки от 15 мача.

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Снимки: Gettyimages