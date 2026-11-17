Бившият френски национал и настоящ нападател на Орландо Сити Антоан Гризман коментира решението на Кристиано Роналдо да се оттегли от националния отбор на Португалия.
“Относно оттеглянето на Кристиано Роналдо, той е абсолютна легенда и машина за работа, голове и печелене. Беше ми много приятно да играя срещу него. Истината е, че това, което направи за Португалия, е историческо и ще бъде трудно да бъде заместен”, коментира 35-годишният играч по време на своя пресконференция.
Гризман много пъти се е изправял срещу Роналдо с екипите на Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид и Франция. Именно нападателят на Ал-Насър е рекордьор за Португалия както по изиграни мачове - 234, така и по отбелязани голове - 146, като беше първи капитан на тима в продължение на 18 години.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages