Гризман: Роналдо е абсолютна легенда и трудно ще бъде заместен в Португалия

Бившият френски национал и настоящ нападател на Орландо Сити Антоан Гризман коментира решението на Кристиано Роналдо да се оттегли от националния отбор на Португалия.

“Относно оттеглянето на Кристиано Роналдо, той е абсолютна легенда и машина за работа, голове и печелене. Беше ми много приятно да играя срещу него. Истината е, че това, което направи за Португалия, е историческо и ще бъде трудно да бъде заместен”, коментира 35-годишният играч по време на своя пресконференция.

"UNA MÁQUINA ABSOLUTA DE GANAR, DE HACER GOLES" 🔊 Griezmann habló sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal 🇵🇹 https://t.co/SiVQJnAQMl — Diario Olé (@DiarioOle) November 17, 2026

Гризман много пъти се е изправял срещу Роналдо с екипите на Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид и Франция. Именно нападателят на Ал-Насър е рекордьор за Португалия както по изиграни мачове - 234, така и по отбелязани голове - 146, като беше първи капитан на тима в продължение на 18 години.

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Снимки: Gettyimages