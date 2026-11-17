Винисиус: Надявам се това да е началото на дълга поредица, исках да остана на терена повече

Звездата на Бразилия и Реал Мадрид Винисиус Жуниор направи впечатляващо завръщане на най-високо ниво, след като отбеляза хеттрик в приятелската среща срещу Сингапур. Нападателят завърши паузата за националните отбори с общо пет попадения и приповдигнато настроение, макар че след мача призна пред медиите за известно разочарования от ранната си смяна. Той остана на терена до 60-ата минута, когато бе заменен от Алан.

„Това е първият ми хеттрик и се надявам да е само началото на дълга поредица. Влязохме в двубоя напълно концентрирани. Бяхме наясно, че съперникът отстъпва като класа, но трябваше сами да направим срещата лесна за нас. Смятам, че играхме силно и създадохме отлични положения. Можех да вкарам още някой гол, но съм доволен от мача и победата. Сега се връщаме по клубовете си, където трябва да се подготвим здраво, защото всички сме длъжни да бъдем на сто процента“, заяви Винисиус.

Относно смяната си фланговият футболист добави: „Бяхме се разбрали да остана на терена още петнадесет или двадесет минути, а аз винаги искам да вкарвам още. Разбирам обаче, че беше важно и други момчета да получат шанс, а Алан трябваше да влезе в игра. Този период е предназначен за експерименти и подготовка, затова селекционерът даде игрово време на всички. Предстои да избистрим състава, защото квалификациите наближават.“

Vinicius Jr after the game: Journalist: “Vini, it's your first time scoring three goals in a single match in the Brazilian National Team. you said yesterday, right? About your preparation, about your friends, about being 100%” 🗣️Vini Jr: “Yes, it's my first time. I hope it's the first time for many It's also about creating good chances. I could have done more there, but I'm happy with the match, with the victory. It's about going back to our clubs, preparing well. Because it's great, we have to go back 100%.” Journalist: “I take the opportunity to ask you I could see that you made a sign for Francesco(assistant manager) Was it time to leave or did you want to stay longer?” 🗣️Vini Jr: “Yes, it was agreed that I would play 15 or 20 minutes more. But I always want to score more, I always want to play longer. But I understood that more people needed to play. Alan needed to debut and I'm happy for everyone who has participated.” — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) November 17, 2026

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Снимки: Imago