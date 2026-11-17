Звездата на Бразилия и Реал Мадрид Винисиус Жуниор направи впечатляващо завръщане на най-високо ниво, след като отбеляза хеттрик в приятелската среща срещу Сингапур. Нападателят завърши паузата за националните отбори с общо пет попадения и приповдигнато настроение, макар че след мача призна пред медиите за известно разочарования от ранната си смяна. Той остана на терена до 60-ата минута, когато бе заменен от Алан.
„Това е първият ми хеттрик и се надявам да е само началото на дълга поредица. Влязохме в двубоя напълно концентрирани. Бяхме наясно, че съперникът отстъпва като класа, но трябваше сами да направим срещата лесна за нас. Смятам, че играхме силно и създадохме отлични положения. Можех да вкарам още някой гол, но съм доволен от мача и победата. Сега се връщаме по клубовете си, където трябва да се подготвим здраво, защото всички сме длъжни да бъдем на сто процента“, заяви Винисиус.
Относно смяната си фланговият футболист добави: „Бяхме се разбрали да остана на терена още петнадесет или двадесет минути, а аз винаги искам да вкарвам още. Разбирам обаче, че беше важно и други момчета да получат шанс, а Алан трябваше да влезе в игра. Този период е предназначен за експерименти и подготовка, затова селекционерът даде игрово време на всички. Предстои да избистрим състава, защото квалификациите наближават.“
Снимки: Imago