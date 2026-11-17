В Макларън търсят помирение с Лас Вегас след поредица от разочарования

Ръководителят на Макларън във Формула 1 Андреа Стела се надява, че отборът най-накрая ще успее да сключи „мир“ с Гран При на Лас Вегас този уикенд. Последните подобрения по болида дават сериозен повод за оптимизъм преди завръщането на едно от най-трудните трасета за британския екип. Базираният в Уокинг отбор премина през три тежки състезания в Невада, като кулминацията на проблемите бе миналогодишната двойна дисквалификация заради прекомерно износване на контролната планка под пода на колата.

Въпреки че триумфът на Ландо Норис в Сао Пауло осигури навременен импулс, дългите прави на пистата по улиците на Лас Вегас ще поставят коренно различни изисквания пред болида MCL40. По-късите предавателни числа на скоростната кутия ограничават максималната скорост на автомобила – слабост, която вече се прояви по време на надпреварите на "Монца" и в Баку.

The silent observer watching over the streets of Las Vegas 👀 It just wouldn't be the same without you, Sphere! #F1 #LasVegasGP https://t.co/cIVEhYHdON — Formula 1 (@F1) November 17, 2026

Бърни Екълстоун критикува Фредерик Васьор и интригите във Ферари

Стела призна, че конфигурацията на трасето в Лас Вегас остава сериозно предизвикателство в стремежа на тима да запази възходящата си форма.

„Лас Вегас има много различно оформление с изключително дълги прави - заяви Стела пред медиите в началото на седмицата. - Видяхме го на "Монца" и в Баку: когато изискването е развиването на висока максимална скорост, Макларън не е непременно най-бързата кола. Знаем, че това е свързано и с предавателните числа, които не са идеални при преминаването на определена скоростна граница.“

Ферари облича в черно Люис Хамилтън и Шарл Леклер в Лас Вегас

Подобренията вдъхват надежда на тима

В Бразилия отборът въведе ново предно крило за постигане на по-добра предвидимост и управляемост, като за Лас Вегас са подготвени още нови елементи. Тези компоненти са част и от подготовката за 2027 година, давайки допълнителна увереност на Макларън извън успеха на Норис на "Интерлагос". Стела вярва, че изводите от Сао Пауло ще помогнат за извличането на максимума в Невада.

В Лас Вегас Ръсел може да направи важна крачка към второто място

„Въпреки всичко подхождаме към Лас Вегас с доза оптимизъм, защото автомобилът ни вече е по-бърз - добави Стела. - Смятам, че това състезание ще помогне както на нас, така и на останалите, да разберем по-добре работата с гумите и да видим в какво колите са добри и в какво отстъпват. Това е информация, от която можем да се възползваме.“

Три години на разочарования

Швед от Формула 2 сменя Хамилтън в първата тренировка в Лас Вегас

През 2023 година двамата пилоти на отбора отпаднаха още в първата фаза на квалификацията, след което Норис претърпя тежък инцидент при контакт с неравност на асфалта, а Оскар Пиастри успя да стигне едва до десетото място. Година по-късно проблеми с грейнинга на гумите, недозавиването и спадът в аеродинамичната ефективност при ниски нива на притискаща сила доведоха до шеста и седма позиция за Норис и Пиастри.

Миналият сезон донесе значително по-силно представяне на пистата – Норис спечели полпозишън и завърши втори, докато Пиастри остана четвърти. И двамата обаче бяха дисквалифицирани след финала, тъй като дебелината на задните им контролни планки бе под допустимия минимум. От Макларън отдадоха прекомерното износване на неочаквано подскачане на болида, увеличило триенето в настилката.

Тото Волф: Антонели няма да премине във Ферари

„Гледаме напред с оптимизъм. Искаме да запишем силен резултат, защото от всички състезания в календара, точно тук сме имали най-много проблеми - завърши Стела. - Дори миналата година, когато се движехме силно, сами усложнихме ситуацията си с дебелината на планката. Надяваме се този път на успешен уикенд и най-после да намерим начин да се помирим с това трасе.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages