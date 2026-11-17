Макс Верстапен: Двигателят ми май не говори английски

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен разсмя феновете и специалистите по време на петъчните тренировки в Бразилия с необичайно радиосъобщение, насочено към собствения му двигател. Четирикратният световен шампион впоследствие обясни естеството на техническия проблем, като с усмивка сподели, че моторът му очевидно „не говори английски“.

Куриозната сцена на пистата по време на състезателния уикенд за Гран При на Сао Пауло вече се очертава като водещ кандидат за радиосъобщение на сезон 2026. Нидерландецът демонстрира разочарованието си от работата на съединителя и моторната спирачка на болида RB22, обръщайки се директно към задвижващата система.

Max Verstappen has secured a podium finish at the last EIGHT Grands Prix! 🤯 The Red Bull driver's streak has been running since the Italian Grand Prix in September 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/KRFKRK9UwZ — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

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В крайна сметка от Ред Бул решиха да подменят двигателя след тренировъчната сесия. Това донесе наказание за Верстапен и старт от 21-ва позиция на решетката, но шампионът успя да осъществи впечатляващо изкачване чак до второто място.

В разговор с телевизия Viaplay нидерландецът коментира случилото се и разясни детайлите около техническите спънки в кокпита.

„Мисля, че той просто не говори английски - заяви с усмивка Верстапен, попитан защо е разговарял със своя двигател. - Все още се опитвам да разбера кой е неговият език. Още не съм пробвал на нидерландски, не знам. Реакцията му определено не беше добра...“

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След шегите Верстапен премина към сериозния анализ на постоянно променящото се поведение на колата – проблем, който рядко провокира състезателите да говорят директно на техниката си.

„В някои завои сваляш предавките, всичко е наред и съединителят приплъзва точно толкова, колкото трябва - сподели пилотът. - В следващия завой обаче сваляш предавките и задните колела блокира. Това беше първата неприятност. Вторият проблем идва на влизане в завой: щом отпуснеш спирачката, двигателят продължава да бута изключително силно напред. Ведна след това пък усещането е все едно си дръпнал ръчна спирачка.

„Предупредих отбора, че можем да променяме каквото поискаме по цялата кола, но щом това се случва, то обезсмисля всякакви други настройки. Поведението се различава напълно във всеки отделен завой, което прави управлението изключително трудно“, обобщи Верстапен.

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Снимки: Gettyimages