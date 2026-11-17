Давид Алонсо с първи тест на новия мотоциклет на Хонда

Новото попълнение на LCR Давид Алонсо направи първите си обиколки с мотоциклета на Хонда за сезон 2027 в MotoGP, с който ще направи своя дебют в Кралския клас през следващата кампания. Изпитанията са се провели на малайзийската писта „Сепанг“, съобщава motorsport.com.

Така талантливият испански състезател, който се състезава в световния шампионат с колумбийски паспорт, вече ще бъде запознат с машината, преди да се включи в официалния предсезонен тест на 1 декември във Валенсия.

В неделя, след като остана на косъм от подиума в надпреварата от Мото2 за Голямата награда на Катар, Алонсо отпътува директно от Доха за Куала Лумпур. Там го очакваше тестовият екип на HRC, който е установил базата си на пистата в Малайзия.

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Официалните тестови пилоти на японския концерн – Алейш Еспаргаро и Такааки Накагами, работиха усилено по развитието на 850-кубиковия прототип RC214V, с който четиримата състезатели на марката ще се състезават през 2027 година. Алонсо проведе пълноценен тестов ден, завъртайки голям брой обиколки с обнадеждаващо темпо. Тестът на младия пилот е част от частната тестова програма на Хонда, която изцяло отговаря на правилата и се провежда с гуми Пирели от квотата на японския производител.

Преди Алонсо и други състезатели от Мото2 получиха шанс да изпробват бъдещите машини за 2027 година. Исан Гевара тества прототипа на Ямаха, докато Сена Аджиъс кара за КТМ по време на изпитанията в Австрия.

Новобранецът с най-голям натрупан пробег за сезон 2027 е шампионът в Супербайк Николо Булега, който имаше договор с Дукати за развитие на 850-кубиковия мотор и догодина ще кара за тима на VR46. От друга страна, единственият бъдещ дебютант, който все още не е карал новия мотоциклет, е Даниел Олгадо, очакващ да стане съотборник на Жоан Мир в Грезини.

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Сред настоящите звезди от висшия клас имена като Хорхе Мартин, Пеко Баная, Енеа Бастианини, Алекс Маркес, Фабио Ди Джанантонио и Аи Огура ще трябва да изчакат теста във Валенсия, тъй като сменят отборите си за новия сезон.

За последен път Хонда организира подобен частен тест за бъдещ дебютант в MotoGP през 2012 година с Марк Маркес, макар точната дата и място тогава да останаха в тайна. По аналогичен начин през 2007 година Ямаха организира изпитания за Хорхе Лоренсо на пистата „Алмерия“, за да се запознае с модела М1, преди пилотът от Майорка да спечели полпозишън още в дебюта си в Кралския клас на Гран При на Катар през 2008 година.

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Снимки: Gettyimages