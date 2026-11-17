В Лас Вегас Ръсел може да направи важна крачка към второто място

Джордж Ръсел пристига в Лас Вегас с впечатляваща серия от резултати там, която го превръща в един от основните състезатели под лупа този уикенд. Пилотът спечели състезанието през 2024 година и се качи на подиума през 2025 година, което дава сериозни надежди на Мерцедес, че характеристиките на пистата отново ще паснат отлично на британския пилот.

Този път залогът е дори по-голям от обикновен силен резултат на трасе, на което той вече е побеждавал. Ръсел води директна битка за второто място в шампионата при пилотите, като в момента изостава на 17 точки от Макс Верстапен и има аванс от едва една точка пред Люис Хамилтън.

LET'S GO, LAS VEGAS! 😍🙌 #F1 #LasVegasGP https://t.co/hN4cYWiHBu — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

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Писта, която вече е носила успехи на Ръсел

Триумфът на британеца през 2024 дойде след спечелен полпозишън, а класирането му през следващия сезон бе коригирано до второ място след дисквалификации на съперници след финала. Макар тези предишни постижения да не гарантират автоматично нов подиум при променения баланс на силите и с новия болид, те му осигуряват ценен практически опит по улиците на града.

Ръсел е наясно с изискванията за силно представяне в Лас Вегас. Дългите прави и зоните за екстремно спиране изискват максимална прецизност, докато ниските нощни температури усложняват загряването и правилното управление на гумите. За да бъде успешен, всеки състезател трябва да се справя уверено с тези предизвикателства при постоянно променящо се сцепление.

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Битката с Верстапен остава напълно отворена

Ситуацията в генералното класиране прави този състезателен уикенд още по-напрегнат. Верстапен има предимство в спора за второто място, но все още не може да го гарантира математически по време на този кръг. Това дава шанс на Ръсел да стопи изоставането си преди последните две състезания от календара.

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Крехката преднина от само една точка пред Хамилтън също играе важна роля. Освен да преследва Верстапен, Ръсел трябва да защитава позицията си от пилота на Ферари, който се намира в непосредствена близост. Евентуално предимство в квалификацията може бързо да се обезсмисли в неделя, ако съперниковите болиди разполагат с по-силно състезателно темпо или щадят по-добре гумите си в дълги серии от обиколки.

Именно тук опитът на британеца може да наклони везните. Трасето в Лас Вегас често възнаграждава онези, които съчетават безупречна обиколка в съботната сесия с премерена и зряла стратегия в състезанието. Дългите прави осигуряват възможности за изпреварване, но същевременно поставят фокус върху разпределението на енергията и състоянието на гумите.

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Доброто минало представяне не е сигурна гаранция

В лагера на Мерцедес титлата при конструкторите вече е спечелена, а Антонели си осигури шампионската корона при пилотите. Индивидуалната цел на Ръсел обаче е да завърши сезона като вицешампион. Тази амбиция превръща всяка спечелена точка в ключов актив на фона на натиска от Хамилтън и преднината на Верстапен.

Предишните успехи на Ръсел са полезен ориентир, но не дават сигурност. Студените условия могат да разкрият слабости в поведението на болида, които остават скрити на по-топли писти, а останалите отбори също имат своите амбиции. Ако Ръсел съумее отново да извлече максимума в Лас Вегас, той може да направи решителна крачка към крайното второ място. В противен случай битката в последните два старта от сезона ще стане далеч по-сложна.

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Снимки: Gettyimages