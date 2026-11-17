Отборът на Ферари във Формула 1 представи специални състезателни екипи за своите пилоти Люис Хамилтън и Шарл Леклер преди старта за Гран При на Лас Вегас. Скудерията временно загърбва традиционната си червено-бяла цветова гама. Новите гащеризони за надпреварата в Невада са почти изцяло черни с жълти акценти, като от тима описаха новия облик в социалните мрежи с думите, че са включили „нощен режим по пътя към Града на греха“.
Появата на новите състезателни костюми породи и сериозни предположения, че Ферари може да подготвя специален дизайн и за самите болиди за уикенда в Лас Вегас, макар че от отбора все още нямат официално потвърждение. Други тимове от решетката, сред които Уилямс и Астън Мартин, вече обявиха специални окраски за предстоящото състезание.
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В подреждането при пилотите Хамилтън заема четвъртото място с актив от 261 точки, като се намира на само една точка зад състезателя на Мерцедес Джордж Ръсел и на 12 пункта пред своя съотборник Леклер, който е пети.
В шампионата при конструкторите Ферари държи втората позиция с 510 точки. След като Мерцедес си гарантира титлата в предишния кръг в Бразилия, италианският отбор се стреми да защити второто си място, като има преднина от 95 точки пред третия Ред Бул.
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Гран При на Лас Вегас ще се състои на пистата „Лас Вегас Стрип Съркит“ между 20 и 22 ноември. След това сезон 2026 във Формула 1 ще завърши в Близкия изток с надпреварите за Гран При на Катар (27–29 ноември) и Гран При на Абу Даби (4–6 декември).