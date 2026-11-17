Бърни Екълстоун критикува Фредерик Васьор и интригите във Ферари

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун заяви, че Ферари е трябвало да спечели световния шампионат през тази година, като същевременно изрази мнение, че шефът на отбора Фред Васьор не се справя с мащаба и напрежението на своята позиция. В интервю за RTL и Sky Sports дългогодишният лидер на спорта коментира ситуацията в Скудерията в момент, когато сезон 2026 отива към своя край, а тимът отново остава без титла.

Мерцедес си осигури убедителна преднина и в двата шампионата през настоящата кампания. След 20 изминали кръга Кими Антонели води уверено при пилотите с 390 точки, далеч пред Макс Верстапен, който има 279. В същото време състезателите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер заемат съответно четвърто и пето място, а при конструкторите италианският тим изостава на 142 точки зад лидера Мерцедес. Мерцедес предсрочно си осигури и двете световни титли този сезон - Антонели стана най-младият световен шампион в Мексико, а в Сао Пауло тимът отново е първи при конструкторите.

Chaos in every direction at the start of last year's Las Vegas Grand Prix 😮 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WVRMcpXeG6 — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

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Екълстоун, който от години открито критикува вътрешнополитическите процеси в Маранело, посочи, че тимът е разполагал с най-бързия болид на стартовата решетка, но собствената му организация е попречила на крайния успех.

„Ферари трябваше да спечели световната титла тази година. Те имаха най-добрата кола. Толкова много различни неща обаче се объркаха - беше категоричен Екълстоун. - Повтарям това от дълги години, още откакто ги убедих да поставят французин начело на отбора – там има твърде много италианци. Всеки смята, че разбира по-добре как се управлява тимът, че нещата се вършат грешно и че самият той би се справил по-успешно.“

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Критика към лидерството на Фредерик Васьор

Екълстоун насочи критиките си и персонално към Васьор, който оглавява Ферари от началото на сезон 2023.

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„Честно казано, той е приятен човек, но задачата да водиш отбор като Ферари просто е над възможностите му - коментира Екълстоун. - Ферари има нужда от изключително силен характер, който да мисли за отбора от мига, в който се събуди, до момента, в който заспи вечер. Чудя се дали той наистина посвещава по-голямата част от мислите си на тима.“

Коментарите идват въпреки факта, че Васьор и висшето ръководство на компанията вече отхвърлиха спекулациите за нестабилност на върха, подчертавайки, че спокойствието и последователността са ключови за прогреса.

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Самият Васьор призна, че още от първото състезание за годината в Маранело са били наясно с изоставането в мощността на задвижващата система спрямо Мерцедес и Ред Бул. По думите му този недостатък сериозно е ограничил шампионските шансове въпреки силното шаси.

Леклер също подкрепи тази теза и отбеляза, че липсата на достатъчно скорост на правите спрямо Мерцедес и Ред Бул е била основната пречка, макар данните от аеродинамичния тунел напълно да са кореспондирали с поведението на колата на пистата. Дали изоставането в задвижващия агрегат ще бъде наваксано за сезон 2027 и дали Васьор ще получи възможност да продължи с преструктурирането на екипа под свое ръководство, остават основните въпроси преди зимната пауза.

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Снимки: Gettyimages