Швед от Формула 2 сменя Хамилтън в първата тренировка в Лас Вегас

Отборът на Ферари официално потвърди, че Дино Беганович ще заеме мястото на Люис Хамилтън за първата свободна тренировка за Гран При на Лас Вегас. С това италианският тим финализира пълната си квота от четири тренировки за новобранци през кампанията. Беганович вече смени Хамилтън по време на състезателния уикенд в Испания, както и Шарл Леклер в Австрия и Бразилия. Предстоящото каране по улиците на Лас Вегас ще покрие окончателно изискванията към тима според разширеното правило.

Спортният правилник на Формула 1, който бе разширен през 2025 година, задължава всеки отбор да предостави първата тренировка на новак (пилот с не повече от два старта в състезания във Формула 1) поне в две сесии за всеки от двата състезателни болида в рамките на сезона. Това прави общо четири задължителни тренировъчни сесии годишно за всяка организация на решетката.

In another life 🤩⚽️ https://t.co/CYbn7kDL8a — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 14, 2026

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Уличното трасе в Лас Вегас по правило рядко се избира за подобни задачи поради специфичните си предизвикателства. Близостта на бетонните заграждения, липсата на сцепление в началото и силната промяна в характеристиките на настилката между първата сесия и по-хладните нощни тренировки пречат на оптималната работа по настройките, поради което отборите традиционно избягват да пускат неопитни пилоти тук.

Предвид ограниченото време до финала на шампионата обаче, Ферари нямаше друга алтернатива. Беганович, който е част от Академията за пилоти на Ферари от 2020 година, натрупа ценен километраж през кампанията и наскоро бе потвърден като пълен резервен и пилот по развитието на Скудерията от 2027 година.

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Беганович кара втория си сезон във Формула 2, като се състезава за ДАМС и два кръга преди края на кампанията заема петото място в класирането.

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Той няма да е единственият заместник на пистата по време на първата тренировка. Отборът на Хаас също обяви, че ще пусне Рио Хиракава на мястото на Оливър Беарман, за да покрие своите задължителни сесии за млади таланти преди края на годината.

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Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

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