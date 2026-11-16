Стилиян Петров с послание към националите

Рекордьорът по брой изиграни мачове с националната фланелка Стилиян Петров използва социалните мрежи, за да отправи послание към футболистите на България, които по-късно днес гостуват на Естония в последен двубой от група С4 на Лигата на нациите. Бившият капитан на "лъвовете" ги призова да играят за себе си, а не за критиците.

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"Здравейте, момчета,

Пиша ви това няколко часа преди мача с Естония, защото знам какво ви е сега.

Бил съм в тази съблекалня. Водил съм и съм следвал. Когато губиш, телефонът ти е пълен с критики. В студиата всички са големи футболисти, а всеки бивш играч, постигнал или непостигнал, ти обяснява къде си сбъркал. От това никой от вас не може да избяга. Нов треньор, нова система, нови изисквания. Правилни или неправилни. И пак отначало. Така не се гради отбор. Така не се гради увереност. Така не се гради постоянство.

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И точно затова искам да ви кажа нещо важно, от сърце. Идва момент, в който вие самите трябва да вземете нещата в свои ръце. Не чакайте някой да ви каже какво да правите. Всеки един от вас знае и може. Един с повече, друг с по-малко качества. Но затова сте отбор - този с повече да бъде опора на този с по-малкото. Баланс, който само вие можете да регулирате. Заедно!

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Тази вечер на терена сте вие. Вие решавате. Вие сте тези, които трябва да си говорите, да се подкрепяте, да поемете инициативата. Един за друг. Не играйте за медиите. Не играйте за критиците. Играйте за себе си и всички нас, които винаги ще ви подкрепяме, при загуби и победи. За всеки един момент от пътя ви, в който сте мечтали да носите тази фланелка. Аз съм с вас. Българският фен страда, но също така тайно очаква. Успех!", написа Петров във "Фейсбук".

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