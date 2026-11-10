Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Успешна операция за Пеко Баная, не се знае кога ще се върне на пистата

  • 10 ное 2026 | 20:21
  • 476
  • 0

Отборът на Дукати в MotoGP съобщи, че двукратният световен шампион Франческо Баная е бил опериран успешно в Торино тази сутрин, но все още не се знае кога италианецът ще може да се завърне на пистата.

Баная получи двойна фрактура на стъпалото на десния си крак по време на спринта в Катар миналата събота. Той беше съборен от Фермин Алдегер в края на първата обиколка, след което трябваше да бъде изнесен на носилка от зоната за сигурност, което наложи развяването на червените флагове.

Италианецът не взе участие в състезанието на „Лусайл“, като още в неделя се прибра в родината си, където днес е бил опериран. На този етап обаче е прекалено рано да се каже дали Баная ще може да се включи в последните два кръга за сезона, които ще се проведат в Португалия (20-22 ноември) и Валенсия (27-29 ноември).

Фермин Алдегер за инцидента с Баная: Маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна
Фермин Алдегер за инцидента с Баная: Маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна

„Франческо Баная претърпя успешна операция тази сутрин в Торино за лечение на двойната фрактура на четвъртата и петата метатарзална кост на дясното стъпало, получена при падане тип хайсайт по време на Гран При на Катар. По време на интервенцията медицинският екип успешно фиксира четвъртата метатарзална кост на дясното стъпало с метална пластина“, написаха от Дукати.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Преоткри ли Марко Бедзеки доминантната си форма от началото на годината?

Преоткри ли Марко Бедзеки доминантната си форма от началото на годината?

  • 10 ное 2026 | 19:44
  • 977
  • 0
Тото Волф: Кими Антонели все още не е Айртон Сена, но може би е Сениня

Тото Волф: Кими Антонели все още не е Айртон Сена, но може би е Сениня

  • 10 ное 2026 | 18:48
  • 2271
  • 5
Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

Защо Хаджар се надяваше, че Верстапен ще му върне позицията

  • 10 ное 2026 | 18:24
  • 2846
  • 3
Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

Люис Хамилтън на хуманитарна мисия на границата между Египет и ивицата Газа

  • 10 ное 2026 | 17:43
  • 670
  • 1
Сезонът във Формула 1 приключва в Лас Вегас, ако Катар и Абу Даби отпаднат

Сезонът във Формула 1 приключва в Лас Вегас, ако Катар и Абу Даби отпаднат

  • 10 ное 2026 | 17:20
  • 1087
  • 0
Как наказанията, скоростта и гумите провалиха Ферари в Гран При на Сао Пауло

Как наказанията, скоростта и гумите провалиха Ферари в Гран При на Сао Пауло

  • 10 ное 2026 | 17:14
  • 1438
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 9557
  • 13
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 14832
  • 117
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 20394
  • 71
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 30113
  • 85
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 14241
  • 3
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 14865
  • 38