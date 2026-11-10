Успешна операция за Пеко Баная, не се знае кога ще се върне на пистата

Отборът на Дукати в MotoGP съобщи, че двукратният световен шампион Франческо Баная е бил опериран успешно в Торино тази сутрин, но все още не се знае кога италианецът ще може да се завърне на пистата.
Баная получи двойна фрактура на стъпалото на десния си крак по време на спринта в Катар миналата събота. Той беше съборен от Фермин Алдегер в края на първата обиколка, след което трябваше да бъде изнесен на носилка от зоната за сигурност, което наложи развяването на червените флагове.
Италианецът не взе участие в състезанието на „Лусайл“, като още в неделя се прибра в родината си, където днес е бил опериран. На този етап обаче е прекалено рано да се каже дали Баная ще може да се включи в последните два кръга за сезона, които ще се проведат в Португалия (20-22 ноември) и Валенсия (27-29 ноември).
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„Франческо Баная претърпя успешна операция тази сутрин в Торино за лечение на двойната фрактура на четвъртата и петата метатарзална кост на дясното стъпало, получена при падане тип хайсайт по време на Гран При на Катар. По време на интервенцията медицинският екип успешно фиксира четвъртата метатарзална кост на дясното стъпало с метална пластина“, написаха от Дукати.
Снимки: Gettyimages