Йоан Зарко най-накрая загърби тежкия инцидент от Барселона

Пилотът на LCR Хонда в MotoGP Йоан Зарко призна, че спирането на спринта в Катар и последвалият рестарт са му помогнали най-накрая да загърби тежкия инцидент, в който той пострада по време на Гран При на Каталуния през месец май.

Състезанието в Барселона беше спряно след страховития инцидент на Алекс Маркес, който се удари в Педро Акоста, след като моторът на КТМ рязко загуби мощност на обратната права. Вследствие на този контакт Маркес падна, а моторът му беше унищожен на хиляди парчета след премятане в зоната за сигурност, като едно от тях удари и Зарко.

При последвалия рестарт френският състезател беше замесен в друг инцидент с Франческо Баная и Лука Марини, който доведе до сериозно увреждане на коляното на Зарко. Заради него пилотът на LCR Хонда отсъства над три месеца преди да се завърне за Гран При на Арагон в края на август. До спринта в Катар обаче той не беше попадал в ситуация, в която има червен флаг и рестарт и признава, че първата му мисъл е върнала спомени от случилото се в Барселона.

„Бях много доволен, че успях да възстановя концентрацията си след червения флаг. Честно казано, когато състезанието беше прекъснато, веднага си спомних какво се случи в Каталуния.



„Но този път ситуацията беше различна, защото не бях замесен в инцидента. Именно затова успях да запазя концентрацията си. При втория старт в Барселона болката в стъпалото ми беше толкова силна, че когато започна да отшумява, мисля, че нивото на адреналина ми също спадна. В Катар обаче беше различно. Бях готов да продължа да се състезавам, бях подготвен и напълно концентриран.



„Много положително беше, че направихме толкова добър втори старт. Това беше най-добрият начин да преодолея случилото се. Това, което се случи в Каталуния, вече е в миналото, но състезанието в Катар ми помогна окончателно да оставя този спомен зад гърба си“, заяви Зарко.

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Снимки: Gettyimages